Polonez Gıda İşçileri 14 Gündür Eylemde - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Polonez Gıda İşçileri 14 Gündür Eylemde

Çatalca'da bulunan Polonez Gıda fabrikasında çalışan 135 işçi, tazminatları ödenmeden işten çıkarıldıkları için 14 gündür eylem yapıyor. İşçiler, TEK GIDA-İŞ Sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia ediyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, işçilere destek vererek mücadelelerini kutladı ve fabrika yönetimine geri dönüş yolunu açık bıraktı.

31.07.2024 23:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonez Gıda işçileri 14 gündür eylemde

İSTANBUL - Çatalca'da Polonez Gıda'nın 135 işçisi, 14 gündün işten çıkarıldıkları için eylem yapıyor.

İstanbul Çatalca'da 14 gün önce Polonez Gıda'da çalışan 135 işçi cep telefonuna gönderilen mesajla, tazminatları ödenmeden işten çıkarıldı. Tazminatsız işten çıkarılan işçiler, gerekçe olarak ise TEK GIDA-İŞ Sendikasına üye olmaları olduğu öne sürülürken işçin fabrika önüne 14 gündür tekrar istedikleri şartlarda işe alınmak için eylem düzenliyor.

İşçilere destek veren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Başarıya gidiyoruz. Sizin mücadelenizi başarınızı kutlamaya geldim. Sizi kutlamaya geldim çünkü, siz zorlukların üzerine cesaretle gidiyorsunuz. Çoluğunuza çocuğunuza kardeşinize ailenize sorumluluk duyuyorsunuz. Sorumluluk duygunuzu kutlamaya geldim. Tezgahta beraber çalıştığınız arkadaşınıza vefa gösteriyorsunuz. Sizin vicdanınızı kutlama geldim. Sizi kutluyorum" dedi.

"Bu mücadele zafere gidiyor sizi kutluyorum"

Perinçek konuşmasının devamında, "Mücadeleniz çok kısa zamanda başarıya gidiyor, Çalışma Bakanlığı teftiş kararı aldı. Bu sizin ne kadar azimli olduğunuzu ve buradan dönmeyeceğinizi kararınızı yansıtmaktadır. Çünkü gördüler, 'bunlarla baş etmek mümkün değil'. Bu Polonez Gıda işçilerinin el birliği ile güç birliği ile baş edemeyiz' dediler. Bu mücadele zafere gidiyor sizi kutluyorum. Biz bu yola baş koyduk geri dönüş yok ama patrona da geri dönüş yolunu gösteriyoruz. Onlara geri dönüş var. Onlar bu fabrikanın üretim yapması için burada insanların huzur için barış içinde ele ele verip ekmeklerini kazanmaları için bir karar verecekler. Bu kapıyı onlara açık bırakıyoruz, onlara geri dönüş kapısını açık bırakıyoruz. Bu kararlılık karşısında vicdanları varsa, akılları varsa, insanlıkları varsa bu fabrikanın başarısını istiyorlarsa burada üretim yapılmasını istiyorlarsa geri dönecekler" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Doğu Perinçek, Tek Gıda, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Polonez Gıda İşçileri 14 Gündür Eylemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:33 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü
22:32 Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi Haniye’ye yapılan suikast Batman’da ortalığı karıştırdı Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
21:44 Netanyahu’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran’ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
21:27 1 Ağustos’ta itibaren geçerli olacak Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
21:01 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50’de sabit bıraktı ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50'de sabit bıraktı
22:33 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor“ diyerek nedenini açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor" diyerek nedenini açıkladı
20:46 Mecdel Şems saldırısından Tahran’daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış
19:41 Son yayınlarını Haniye’nin evinin enkazından yapmışlardı İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti
19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 00:22:21. #1.12#
SON DAKİKA: Polonez Gıda İşçileri 14 Gündür Eylemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement