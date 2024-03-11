Ramazan Bereketi İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Ramazan Bereketi İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıyor

Eyüpsultan Belediyesi Aşevi tarafından yapılan sıcak yemeklerle Ramazan bereketi ihtiyaç sahiplerinin sofralarına taşınıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar belediyenin Beyaz Masa birimiyle iletişime geçerek talepte bulunabilirler.

11.03.2024 17:51  Güncelleme: 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan bereketi ihtiyaç sahiplerinin sofralarına taşınıyor

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi Aşevi tarafından yapılan sıcak yemeklerle Ramazan bereketi ihtiyaç sahiplerinin sofralarına taşınıyor.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Eyüpsultan Belediyesi ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesi Aşevi tarafından günlük olarak yapılan sıcak yemekler ihtiyaç sahiplerinin sofralarına taşınıyor. Uzmanların denetiminde, büyük bir titizlik ve özenle hazırlanan yemekler daha sonra paketleniyor. Tamamen hijyenik ortamda hazırlanan ve paketlenen yemekler ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılıyor. Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler iftar sofralarında gönülleri ısıtıyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Eyüpsultan Belediyesi Aşevi Gıda Mühendisi Kıymet Zenginal şunları söyledi: "Ramazan ayı boyunca 4 bin 500 kişiye üç çeşit yemek ikramında bulunacağız. İftar çadırlarına, evlerinde yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara, nöbetçi olan personelimize iftar ikramı yapacağız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız belediyemizin Beyaz Masa birimiyle irtibata geçerek talepte bulunabilirler.

Kaynak: İHA

Eyüpsultan Belediyesi, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Ramazan Bereketi İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:19 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ramazan gafı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ramazan gafı
16:30 Tuzla’da dev fabrikada çıkan yangın kontrol altında Tuzla'da dev fabrikada çıkan yangın kontrol altında
15:45 Seher’e ve Aysel’e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek Seher'e ve Aysel'e kurşun yağdıran katil gün yüzü göremeyecek
15:08 MSB’de sürpriz buluşma Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi MSB'de sürpriz buluşma! Hakan Fidan, Yaşar Güler ve İbrahim Kalın bir araya geldi
15:06 İmamoğlu’nun sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntüler tartışma yarattı
18:18 Fenerbahçe’den Galatasaray’a jet hızında yanıt: Paradoks Fenerbahçe'den Galatasaray'a jet hızında yanıt: Paradoks
17:50 Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF’yi fena bombaladı Fenerbahçe maçından örnekler veren Galatasaray, TFF'yi fena bombaladı
17:26 Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Fenerbahçe’ye yüklendi Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Fenerbahçe'ye yüklendi
16:57 Benzerliğin de bu kadarı Oscar’a katılan Lily Gladstone’u görenler Gupse Özay zannetti Benzerliğin de bu kadarı! Oscar'a katılan Lily Gladstone'u görenler Gupse Özay zannetti
16:34 MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti
16:16 MHP Milletvekili Levent Uysal’ın avukatı, “Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur“ dedi MHP Milletvekili Levent Uysal'ın avukatı, "Sırbistan vatandaşlığı hukuka uygundur" dedi
15:52 Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı Anne kıza saldırmıştı Kadınlar Günü cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Anne kıza saldırmıştı
15:32 Rusya lideri Putin, İngiltere ile balıkçılık anlaşmasını iptal etti Rusya lideri Putin, İngiltere ile balıkçılık anlaşmasını iptal etti
15:21 Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor Cem Yılmaz, Ramazan ayında yaptığı içkili paylaşım nedeniyle linç ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 18:30:12. #1.11#
SON DAKİKA: Ramazan Bereketi İhtiyaç Sahiplerine Ulaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement