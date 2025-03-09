Ramazan'da Kıyma Fiyatlarına Yoğun İlgi - Son Dakika
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Genel

Ramazan'da Kıyma Fiyatlarına Yoğun İlgi

Ramazan ayı nedeniyle indirimli kıyma fiyatları, marketlerde uzun kuyruklar oluşturdu.

09.03.2025 13:45
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Ramazan ayında yarı yarıya düşen kıyma fiyatına hücum ettiler

Ramazan ayı nedeniyle et ürünlerinde indirim yapan markette vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

İSTANBUL - Ramazan ayı nedeniyle zincir süpermarket Türkiye genelindeki şubelerinde et ürünlerinde indirim yapıldı. İndirimler nedeniyle yoğun ilgi gören marketin kasap reyonunda uzun kuyruklar oluştu.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bazı marketler et ürünlerinde fiyat sabitlemesine gitme kararı aldı. Alınan bu kararın ardından fiyatları güncelleyen bir zincir markette ucuz fiyata et almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kasaplarda kilogram fiyatının ortalama 500 ile 600 TL arasında değişen kıymanın fiyatı 379 TL'den satışa sunuldu. Haramidere'deki marketten ucuz et alabilmek için çevre ilçelerden vatandaşlar akın etti. Dakikalarca kuyrukta bekleyen vatandaşlar fiyatların beklemeye değer olduğunu dile getirdi.

Market yöneticisi Uğur Ekiz, Ramazan ayının gıda sektöründe büyük bir talep oluşturduğunu belirterek, bu dönemde et ve diğer temel gıda ürünlerine olan ilginin arttığını ifade etti. Ekiz, "Ramazan ayı, bereketiyle geldi. Özellikle kasap reyonumuza büyük bir talep var. Türkiye geneli şubelerimizden indirime gittik. Ramazan boyunca kırmızı et fiyatlarını sabitledik. Kıymayı 379 TL, kuşbaşını ise 399 TL'den satışa sunduk. Bunun dışında tüm temel gıdalarda, özellikle yağdan salçaya kadar yüzde 50'ye varan indirimler gerçekleştirdik. Ramazan sonuna kadar bu kampanyamıza devam edeceğiz" dedi.

Ekiz, vatandaşların kampanyadan en iyi şekilde yararlanabilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ve indirimlerin Ramazan ayı sonrası da süreceğini belirtti. Marketin kasap reyonu başta olmak üzere kırmızı et ürünlerine olan talebin oldukça fazla olduğunu vurgulayan Ekiz, "Kıyma ve kuşbaşı et, özellikle yoğun talep gören ürünlerimiz. Beyaz et grubunda da büyük bir artış var. Bununla birlikte, günlük olarak yaklaşık 15-20 ton et satışı yapıyoruz. Et yetiştiremiyoruz ve beklemek zorunda kalıyoruz. Bizim için taze, temiz ve güvenilir ürünler sunmak çok önemli. Ürünlerimizi her gün hijyenik ortamda hazırlıyor, kaliteli ve helal kesim olarak sunuyoruz. Amacımız, Ramazan'ın bereketini halkımızla paylaşabilmek ve onları uygun fiyatlarla bu ürünlerle buluşturabilmek," dedi.

Yarım saat sıra bekledim ama buna değdi

Et alabilmek için yarım saat sıra beklediğini ama fiyatların buna değdiğini belirten Ahmet Yapıcı "Fiyatlar burada gerçekten çok iyi. Etler kaliteli ve hep alıyoruz. Dışarıdaki fiyatlara göre bazı ürünlerde yarı yarıya fark var. Yarım saattir sıradayım, ama buna değiyor," diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Bir başka müşteri Melahat Doğru ise, "Fiyatlar çok güzel, ben de birer kiloluk et aldım. Bir saattir sıradayım ama buna değiyor. Avcılardan buraya geldim. Gerçekten kaliteli ürünler ve fiyatlar çok uygun," şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Genel, Yaşam, Kıyma, Son Dakika

Son Dakika Genel Ramazan'da Kıyma Fiyatlarına Yoğun İlgi - Son Dakika

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