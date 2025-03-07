Ramazan'ın İlk Cuma Namazı Fatih Camii'nde Kılındı - Son Dakika
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Genel

Ramazan'ın İlk Cuma Namazı Fatih Camii'nde Kılındı

Diyanet Başkanı Ali Erbaş, Ramazan'ın önemine vurgu yaparak birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

07.03.2025 17:59
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Fatih Camii'nde Ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbe verdi

İSTANBUL - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk cuma namazını Fatih Camii'nde kıldırdı. Hutbede Ramazan ayının önemine dikkat çeken Ali Erbaş, "Ramazan ayını vesile kılarak aramızdaki kırgınlıkları, komşular arası, akrabalar arası, Müslümanların kendi aralarındaki kırgınlıkları, küskünlükleri sonlandıralım. Kin, nefret ve hasedi hayatımızdan söküp atalım" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk cuma namazını Fatih Camii'nde kıldırdı. Erbaş, namazdan sonra Türkiye Diyanet Vakfının düzenlediği 42'inci Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılış Programı'na katıldı.

"İyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın"

Hutbede savaşlara dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Dünyamızda savaş, öfke, kin, nefret ve şiddet günden güne artıyor. Kötülükleri üstlenen zalimler, başta Gazze olmak üzere İslam beldelerinde masumları katletmeye, soykırım yapmaya devam ediyor. Kardeşlerimizin en temel ihtiyaçlarını dahi temin etmelerine engel oluyorlar. İyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın, kötülükte, günahta ve düşmanlıkta yardımlaşmayın" dedi.

"Kin, nefret ve hasedi hayatımızdan söküp atalım"

Ramazan ayını vesile kılarak küskünlerin sonlandırılması yönünde çağrıda bulunan Erbaş, "Ramazan ayını vesile kılarak aramızdaki kırgınlıkları, komşular arası, akrabalar arası, Müslümanların kendi aralarındaki kırgınlıkları, küskünlükleri sonlandıralım. Bağışlayıcı ve affedici olalım. Kardeşliğimize ve beraberliğimize zarar vermeyelim. Kin, nefret ve hasedi hayatımızdan söküp atalım" şeklinde konuştu.

Erbaş, 42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışına katıldı

Ardından 42. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılışına katılan Erbaş, "Ramazan başlı başına bir bereket ayı. Orucuyla, namazıyla, teravihiyle, fitresiyle, zekatıyla, mukabeleleriyle, Kur'an-ı Kerim ayı oluşuyla başlı başına bir iyilik ayıdır. 40 dilde Kur'an-ı Kerim'i dünyada insanlara Müslümanlara ulaştırmaya gayret ettik. Sadece Türkiye Diyanet Vakfı olarak yayın çeşidimiz 2 binin üzerine çıktı. Demek ki 4 binin üzerinde çeşit kitabı Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak yayınlayıp okuyucu ile buluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve beraberindeki heyet, konuşmaların ardından fuarı gezdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ramazan'ın İlk Cuma Namazı Fatih Camii'nde Kılındı - Son Dakika

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