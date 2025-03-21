Rus gemisi karaya oturdu, kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Genel

Rus gemisi karaya oturdu, kurtarma çalışmaları sürüyor

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Rusya'dan Mozambik'e giden Xın Haı Tong 37 gemisi Ahırkapı'da karaya oturdu, ekipler kurtarma için müdahale ediyor.

21.03.2025 09:48
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Rusya'dan Mozambik'e giden gemi Ahırkapı'da karaya oturdu: Kurtarma çalışmaları devam ediyor

İSTANBUL - Rusya'dan Mozambik'e seyir halindeyken 190 metre uzunluğundaki Xın Haı Tong 37 isimli gemi Ahırkapı Demir Sahasında karaya oturdu. Kıyı Emniyet ekipleri bölgeye sevk edilirken, karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Rusya'dan Mozambik'e seyir halindeyken Ahırkapı Demir Sahasında karaya oturan Xın Haı Tong 37 isimli 190 metre boyundaki dökme yük gemisi için, Kılavuz Kaptanımız, Kurtarma Uzmanımız, balık adam ekibimiz, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ve KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup kurtarma çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Denizcilik, Teknoloji, Mozambik, 3-sayfa, Ulaşım, Çevre, Genel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Genel Rus gemisi karaya oturdu, kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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