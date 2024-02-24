Rusya Büyükelçiliği Ankara'da 'Bitmeyen Trajedinin 10. Yılı' etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Rusya Büyükelçiliği Ankara'da 'Bitmeyen Trajedinin 10. Yılı' etkinliği düzenledi

Rusya Büyükelçiliği, 2014 yılında Ukrayna'da meydana gelen olaylar nedeniyle 'Bitmeyen Trajedinin 10. Yılı' adlı etkinlik düzenledi. Etkinlikte fotoğraf sergisi, belgesel film gösterimi ve diğer etkinlikler gerçekleştirildi.

24.02.2024 22:07  Güncelleme: 22:08
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Rusya Büyükelçiliği Ankara'da "Bitmeyen Trajedinin 10. Yılı" etkinliği düzenledi

ANKARA - Rusya Büyükelçiliği, 2014 yılında Ukrayna'da meydana gelen olaylar nedeniyle "Bitmeyen Trajedinin 10. Yılı" adlı etkinlik düzenledi.

Rusya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Rus Evi Ankara'da düzenlenen etkinliğe Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik ve davetliler katıldı. Etkinlikte "Kiev rejiminin işlediği savaş suçları: Fotoğraflı kanıtlar" adlı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Davetliler, fotoğraf sergisi hakkında bilgi aldı ve sergiyi gezdi. Fotoğraf sergisinin ardından Büyükelçi Rodion Miroşnik son durum hakkında davetliler bilgilendirdi. Etkinlikte ayrıca, "Maydan: Savaşa Giden Yol" adlı belgesel filmin gösterimi ve "Solntsepyok-Yakıcı Güneş" adlı filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Rusya Büyükelçiliği Ankara\'da \'Bitmeyen Trajedinin 10. Yılı\' etkinliği düzenledi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Rusya Büyükelçiliği Ankara'da 'Bitmeyen Trajedinin 10. Yılı' etkinliği düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya Büyükelçiliği Ankara'da 'Bitmeyen Trajedinin 10. Yılı' etkinliği düzenledi - Son Dakika
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