Rusya Büyükelçiliği, terör saldırısının kurbanlarını anmak adına 'Taziye Defteri' açtı
ANKARA - Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısının kurbanlarını anmak adına 'Taziye Defteri' açtı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna yapılan ve 137 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı nedeniyle Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde ülke bayrağı yarıya indirildi. Büyükelçilik daha sonra 22 Martta gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak adına 'Taziye Defteri' açtı. Taziye defterini doldurmak isteyen vatandaşlar 2 gün boyunca 10: 00-12: 00 ve 14: 00-17: 00 saatleri arasında Büyükelçilikte Taziye Defterini doldurabilecek.
Taziye Defteri'nin açılmasının ardından açıklama yapan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov "Bugün burada büyükelçiliğimizde, Moskova yakınlarındaki Crocus konser salonunda meydana gelen korkunç terör saldırısı nedeniyle taziyeleri kabul ediyoruz. Bu, terör gibi iğrenç bir olguya karşı uluslararası mücadelenin güçlendirilmesi ihtiyacını vurgulayan gerçekten korkunç bir olaydır. Şunu söylemeliyim ki, Türk yönetimi ve Türk halkı, halkımızın başına gelen bu badireye karşılık verdi, yürekten karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya yönetimine ve Rus halkına başsağlığı diledi. Türk hükümetinin üyelerinden, bakanlık ve kurumların üst düzey yetkililerinden, kamu kuruluşlarından, toplum temsilcilerinden ve sıradan insanlardan çok sayıda taziye mesajı geliyor. Az önce elçiliğin önünde sıradan insanların Rusya halkıyla dayanışmanın bir göstergesi olarak çiçek getirdiğini gördünüz. Bu dayanışma ve bu 'acıyı paylaşma' ifadesinden dolayı çok minnettarız. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Genel › Rusya Büyükelçiliği, terör saldırısının kurbanlarını anmak adına 'Taziye Defteri' açtı - Son Dakika
ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed'in faiz indirimlerine başlama ihtimalini zayıflattı. Küresel piyasalarda risk iştahı azalırken, para politikalarına yönelik belirsizlikler artıyor. Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamaları yakından takip edilecek.
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle kuzey taşıma platformu İstanbul yönünde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Uşak çevre yolunun 5-7. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Kütahya-Afyonkarahisar yolunun 0-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından devam ediyor. Ankara-Niğde Otoyolu Emirler Kavşağı bağlantı yolunun 1-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ankara ile Niğde istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor. Tarsus-Adana Otoyolu bağlantı yolunun 6-7. kilometrelerinde (Yenice Kavşağı mevkisi) Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolu yapım işi sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin (Çömlekçi mevkisi) Trabzon-Akçaabat yönündeki kuzey tüpünde aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki tüpünde yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, diğer tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Seydikemer-Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerinde Söğüt istikametindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Seydikemer istikametinden iki yönlü devam ediyor. Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Pazaryolu-Erzurum yolunun 27-29. kilometrelerinde heyelan önleme çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Siirt İl Özel İdaresi, Kışlacık köyü sınırlarında bulunan 1 jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının ihalesini açık teklif usulüyle gerçekleştirecek. Sahanın muhammen bedeli 736 bin 375 lira olarak belirlenirken, ihale Siirt İl Özel İdaresi İl Encümeni tarafından yapılacak.
AKINCI TİHA, uçuş esnasında İHA-122 füzesini hedef bölgeye başarıyla fırlattı. İHA-122 füzesi, yüksek hassasiyet, hızlı ateş gücü ve manevra kabiliyetiyle öne çıkıyor. Başarılı testler sayesinde tedarik sürecine hızla girmesi mümkün görünüyor.
Senegal'de Temmuz 2023'ten bu yana tutuklu olan muhalif lider Ousmane Sonko ve cumhurbaşkanı adayı olan sağkolu Bassirou Diomaye Faye, genel siyasi af kapsamında serbest bırakıldı. Serbest kalacağı haberini alan Sonko destekçileri, cezaevinin ve Sonko'nun evinin etrafını doldurdu. Sonko ve Faye, kalabalık bir kortej eşliğinde cezaevinden ayrılarak Sonko'nun evine doğru yola çıktı. Serbest bırakılmalarıyla birlikte Sonko taraftarları tarafından kutlamalar yapıldı. Faye'ın ise yarın itibarıyla kendi seçim kampanyasını yürütmesi bekleniyor.
İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan 481 şüpheli yakalandı. Denetimlerde ayrıca 36 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 146 fişek, 2 kilo 956 gram uyuşturucu madde, 277 uyuşturucu hap ve 97 bin 285 lira ele geçirildi. Ayrıca, 2 iş yerine ve 9 yabancı uyruklu kişiye işlem uygulandı ve sürücülere 1 milyon 601 bin 798 lira trafik cezası kesildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?