Sağlık Sorunu Nedeniyle Futbolu Bıraktı, Antrenör Olarak Geri Döndü - Son Dakika
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Sağlık Sorunu Nedeniyle Futbolu Bıraktı, Antrenör Olarak Geri Döndü

Altay'ın altyapısından yetişen Kerem Gül, 18 yaşındayken kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldı. Ancak futbol sevgisinden vazgeçmeyen Gül, Altay'a yardımcı antrenör olarak geri döndü. Şu anda Altay'ın teknik direktörü Gökhan Karaaslan'ın ekibinde görev alan Kerem, futbolu bırakma serüvenini ve antrenör olmaya karar verme sürecini anlattı. Hedefi, Altay ile en üst ligde ve Avrupa'da maçlara çıkmak.

30.07.2024 22:22
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Sağlık sorunu, 20 yaşında antrenör yaptı

Kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bıraktığı Altay'a, antrenör olarak geri döndü

İZMİR - Altay'ın altyapısından yetişen ve 18 yaşındayken sezon öncesi kampında girdiği sağlık kontrolünde doğuştan kalp rahatsızlığının olduğunu öğrenen Kerem Gül (20), sağlık sorunu sebebiyle futbolu bıraktığı Altay'a yardımcı antrenör olarak geri döndü.

İzmir'in en köklü kulüplerinden biri olan Altay'ın altyapısına çok küçük yaşta giren ve tüm yaş kategorilerinde oynama şansı yakalayan Kerem Gül, henüz 18 yaşındayken futbolculuk hayallerini sonlandırmak zorunda kaldı. 2021-2022 sezonunun hazırlıklarının yapıldığı dönemde siyah-beyazlı ekiple kamp öncesi sağlık kontrolüne giren Gül, yapılan tetkikler sonucunda kalp rahatsızlığının olduğunu öğrendi. Doktorların futbola devam edemeyeceğini ve devam etmesi halinde büyük sorunlarla karılaşabileceğini söylediği genç spor adamı, çocukluğundan beri futbolcu olma hayallerine veda etti. Futbol sevgisiyle büyüyen ve futbolun içinde kalmak isteyen Kerem Gül, hayallerine saha içinde değil saha dışında devam etmek için mücadele verdi ve futbol oynama hayali kurduğu Altay'a yardımcı antrenör olarak geri döndü. 2004 doğumlu olan Kerem, şu anda siyah-beyazlıların teknik direktörü olan Gökhan Karaaslan'ın ekibinde maç ve performans antrenörü olarak görev alıyor.

"Antrenör olmama Tuna Üzümcü önayak oldu"

Futbolu bırakma serüvenine ve antrenör olmaya karar verme durumunu anlatan Kerem Gül, "İki sezon önce 1. Lig sezon başı kampında takımla birlikte sağlık kontrolüne girmiştik. O sağlık kontrolünde kalbimle alakalı bir problem olduğunu öğrendim. Ondan sonra futbolu bırakmak zorunda kaldım. Daha sonra hocalarımın o dönemki ve şu anki başkanlarımın, genel müdürümüzün yardımlarıyla destek olmalarıyla antrenörlüğe başladım. Futbolu bıraktığım dönemde teknik direktör ve sportif direktör olarak takımda görev alan Tuna Üzümcü antrenör olmama önayak oldu. Şu anda da aktif olarak Gökhan hocanın ekibinde çalışıyorum" diye konuştu.

"Futbolu çok seviyorum"

Futbolcu olamayacağını öğrendikten sonra büyük bir yıkıntı yaşadığını ve çok üzüldüğünü ifade eden Kerem Gül, "Futbolu çok seviyorum. Yani saha iç saha dışı sürekli izliyordum. Futbolcu olamamak gerçekten üzdü ama daha öncesinde de kendimi bu duruma hazırlıyordum. Herhangi bir sakatlık olur, başka bir durumu olur, futbolu bırakmak zorunda kalırım diye altyapıdan itibaren kendimi hazırlıyordum. Bu durum olduğunda da tabii ki üzüldüm ama yine futbolun içinde kalmaya devam etmek istedim" dedi.

"Saha dışında sorumluluklarımız artıyor"

Saha içinin ve saha dışının da çok heyecanlı olduğunu vurgulayan Kerem Gül, "Saha dışında hala bazı antrenmanlarda ben de içine girmek istiyorum. O istek var. Saha dışında sorumluluklarımız da artıyor. Sadece kendimizle alakalı değil tüm oyuncu grubu, taraftarlar o sorumluluğu hissediyoruz. Tabii teknik direktör olmak hedef. Teknik direktör olmak için bence maç analizi ve oyuncu performansı analizi çok önemli bir nokta. Şu anda da zaten taktiksel olarak her şeyin içinde olup takıma destek olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Altay'la ilgili hedeflerini anlatan Kerem Gül, sözlerini şöyle noktaladı: "İlerideki hedefim tabii ki bu takımla birlikte en üst ligde en büyük kupalar için maça çıkmak. Daha sonra Altay'la birlikte Süper Lig'de Avrupa'da inşallah maçlara çıkmak istiyorum. Futbola sol bek olarak başlamıştım. O dönem Marcelo'yu izliyordum sürekli. Daha sonra fiziksel olarak gelişmemden dolayı stopere oynamaya başladım ve Ramos'u izlemeye devam ettim. Teknik direktör olarak ise kendime rol model olarak Jürgen Klopp ve Pep Guardiola'yı örnek alıyorum.

Kaynak: İHA

Futbol, Altay, Genel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Sağlık Sorunu Nedeniyle Futbolu Bıraktı, Antrenör Olarak Geri Döndü - Son Dakika

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