Şahinbey'de baharın gelişi yağlı köfte yarışması ile kutlandı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi Hıdırellez etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği "Yağlı Köfte" yarışmasında kadınlar hünerlerini sergilediler.

Şahinbey Belediyesi tarafından Kavaklık Parkı'nda düzenlenen yarışmada, önceden eşit şekilde hazırlanan köftelik malzemeler kadın yarışmacıya dağıtıldı. Yarışmacılar, kendilerine tanınan yarım saatlik sürede en iyi yağlı köfteyi yapmak için kıyasıya yarıştılar. Yarışma sonrasında dereceye giren yarışmacılara Şahinbey Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

"Tüm yarışmacıları tebrik ediyorum"

Hıdırellez kutlamalarında vatandaşlarla bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Hıdırellez önemli bir gün. Baharın gelişini ve Hızır (a.s) ile İlyas (a.s) buluşmasını temsil ediyor. Baharın gelişini müjdeleyen güzel bir gün. Şahinbey Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz yağlı köfte yarışması düzenledik. Yarışmacılar birbirinden güzel köfteler yapmışlardı hepsinin ellerine sağlık. Benim için bu yarışmaya katılan her kes birinci. Köftelerin ve sunumların hepsi birbirinden güzeldi. Tüm yarışmacılarımızın ellerine sağlık. Bu vesile ile tekrar tüm vatandaşların Hıdırellez'ini kutluyorum" dedi.

"Hem eğlendik hem yarıştık"

Yarışmacılar hem eğlendiklerini hem de yarıştıklarını belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Düzenledikleri etkinliklerle hem eğlendik hem yarıştık. Her yıl burada Hıdırellez'in gelişini Şahinbey Belediyesi ile kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.