Şahinbey'de baharın gelişi yağlı köfte yarışması ile kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Şahinbey'de baharın gelişi yağlı köfte yarışması ile kutlandı

Şahinbey Belediyesi Hıdırellez etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yağlı köfte yarışmasında kadınlar hünerlerini sergiledi. Yarışma sonrasında dereceye giren yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.

06.05.2024 22:04  Güncelleme: 22:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey'de baharın gelişi yağlı köfte yarışması ile kutlandı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi Hıdırellez etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği "Yağlı Köfte" yarışmasında kadınlar hünerlerini sergilediler.

Şahinbey Belediyesi tarafından Kavaklık Parkı'nda düzenlenen yarışmada, önceden eşit şekilde hazırlanan köftelik malzemeler kadın yarışmacıya dağıtıldı. Yarışmacılar, kendilerine tanınan yarım saatlik sürede en iyi yağlı köfteyi yapmak için kıyasıya yarıştılar. Yarışma sonrasında dereceye giren yarışmacılara Şahinbey Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

"Tüm yarışmacıları tebrik ediyorum"

Hıdırellez kutlamalarında vatandaşlarla bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Hıdırellez önemli bir gün. Baharın gelişini ve Hızır (a.s) ile İlyas (a.s) buluşmasını temsil ediyor. Baharın gelişini müjdeleyen güzel bir gün. Şahinbey Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz yağlı köfte yarışması düzenledik. Yarışmacılar birbirinden güzel köfteler yapmışlardı hepsinin ellerine sağlık. Benim için bu yarışmaya katılan her kes birinci. Köftelerin ve sunumların hepsi birbirinden güzeldi. Tüm yarışmacılarımızın ellerine sağlık. Bu vesile ile tekrar tüm vatandaşların Hıdırellez'ini kutluyorum" dedi.

"Hem eğlendik hem yarıştık"

Yarışmacılar hem eğlendiklerini hem de yarıştıklarını belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Düzenledikleri etkinliklerle hem eğlendik hem yarıştık. Her yıl burada Hıdırellez'in gelişini Şahinbey Belediyesi ile kutluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Hıdırellez, Şahinbey, Gastronomi, Kültür, Eğitim, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Şahinbey'de baharın gelişi yağlı köfte yarışması ile kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:24 Hamas ’’ateşkes’’ dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah’a saldırıyoruz Hamas ''ateşkes'' dedi, İsrail reddetti: Şu an Refah'a saldırıyoruz
21:59 Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı
20:41 Erdoğan’dan ’’öğretmen ataması’’ açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak Erdoğan'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması: Branş dağılımı ve başvuru takvimi yarın paylaşılacak
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas’ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinden memnuniyet duyuyoruz
19:37 Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti Hamas, ateşkes teklifini kabul ettiğini Katar ve Mısırlı arabuluculara iletti
23:07 İsmail Kartal: Matematiksel olarak yarışın içindeyiz İsmail Kartal: Matematiksel olarak yarışın içindeyiz
22:53 Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor Dusan Tadic: Artık şampiyonluk çok zor
22:16 Icardi’den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım Icardi'den Fenerbahçelileri çıldırtacak paylaşım
21:32 Hamas’ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze’de sevinç gösterileri düzenlendi Hamas'ın ateşkes teklifini onaylaması sonrası Gazze'de sevinç gösterileri düzenlendi
21:22 Fenerbahçe’de 2 zorunlu değişiklik Art arda sakatlandılar Fenerbahçe'de 2 zorunlu değişiklik! Art arda sakatlandılar
21:22 DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi DEVA Partisi Milletvekili Ekmen, TPAO İşçilerinin Sorunlarını Gündeme Getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 23:14:36. #1.12#
SON DAKİKA: Şahinbey'de baharın gelişi yağlı köfte yarışması ile kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement