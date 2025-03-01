Sancaktepe'de Samandıra Mahalle Evi Açıldı - Son Dakika
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Sancaktepe'de Samandıra Mahalle Evi Açıldı

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Sancaktepe Belediyesi tarafından Osmangazi Mahallesi'nde hizmete giren 'Samandıra Mahalle Evi', mahalle kültürünü yaşatmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Çok amaçlı salon, düğün, nişan, taziye, konferans ve şenlikler gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak.

01.03.2025 09:39  Güncelleme: 09:48
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Sancaktepe'de 'Samandıra Mahalle Evi' açıldı

Sancaktepe Belediyesi tarafından yapılan 'Samandıra Mahalle Evi' düzenlenen törenle hizmete girdi.

İSTANBUL - Sancaktepe Belediyesi tarafından yapılan 'Samandıra Mahalle Evi' düzenlenen törenle hizmete girdi.

Sancaktepe Belediyesi, mahalle kültürünü yaşatmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla yeni bir sosyal projeyi daha hayata geçirdi. Bu kapsamda 'Samandıra Mahalle Evi', Osmangazi Mahallesi Mezarlık Caddesi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi. Birlik ve beraberliğin yanı sıra komşuluk ilişkilerinin de artıracağı bu çok amaçlı salonda; düğün, nişan, taziye, konferans, panel ve şenlikler yapılabilecek.

"Merkezi bir bölgede planladık ve hayata geçirdik"

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, mahalle evlerinin bir çok amaca hizmet edebileceğini söyleyerek, " Samandıra Mahalle Evi, aslında Sancaktepe'nin nüfus olarak baktığımızda yaklaşık 150 bin vatandaşımızın yaşadığı, Osmangazi Mahallesi, Eyüp Sultan Mahallesi ve Abdurrahmangazi Mahallemizin tam orta noktasında. Merkezi bir bölgede planladık ve hayata geçirdik. Bugün de açılışını yaptık. Bu aslında belediyeler olarak çok deneyimlenmiş bir proje değil, çok istisnai belediyelerimizin bu tarz uygulamaları var. Biz tabi ölçeği biraz daha büyük tuttuk, yaklaşık 3 bin metre karelik bir alanda 650 metre kare kapalı alanı olan çok amaçlı bir salon olarak tasarladık. Mahalle evimiz; taziye evi, mahalle şenlikleri, mahalle etkinlikleri, okullarımızın panelleri, söyleşileri aynı zamanda konferans salonu olarak kullanılabilecek. Taziye kültürü bölgemizde yoğun bir şekilde devam ediyor. Taziyelerin olacağı, Ramazan ayında iftarların olacağı, yaz akşamları bahçesin de açık hava toplantılarının, şenliklerin olacağı, sosyal anlamda desteklenmesi gereken ailelerimizin nişan, sünnet ve düğün gibi etkinliklerin olacağı çok amaçlı bir salon. Böyle bir projeyi ilçemize kazandırdığımız için biz tabi çok mutluyuz" diye konuştu.

"15-20 gün sonra Akpınar Mahallemizde birebir aynısını açacağız"

Mahalle evlerinin açılışlarının devam edeceğini söyleyen Başkan Yeğin, " Bu projeden biz Sancaktepe ilçemize altı adet yapacağız. Şu an üç tanesinin inşaat çalışmaları devam ediyordu bugün burayı açtık. 15-20 gün sonra Akpınar Mahallemizde birebir aynısını açacağız. Sarıgazi Mahallemizde de inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Sancaktepe'ye birçok alanda hizmetlerimiz var. Osmangazi Mahallemizin özelliği ilçemizin en büyük mahallesi, yaklaşık 55 bin nüfusumuz var. Neredeyse nüfusun yüzde 10'u bir mahallede yaşıyor. Yüzölçümü de en büyük mahallemiz. Biz bu mahallede çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Aynı anda aynı bölgede bir kreş, muhtarlık binası, aile sağlığı merkezi, mahalle evi ve yeni bir park projesi hepsini aynı alanda yapıyoruz. Çok yakın zamanda bir emekliler lokali yapacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sancaktepe'de Samandıra Mahalle Evi Açıldı - Son Dakika

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