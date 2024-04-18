Sarıyer'de taksiciler öldürülen meslektaşları Yaşar Yanıkyürek için eylem yaptı - Son Dakika
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Genel

Sarıyer'de taksiciler öldürülen meslektaşları Yaşar Yanıkyürek için eylem yaptı

Sarıyer'de dün İran uyruklu bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Yaşar Yanıkyürek için taksiciler eylem düzenledi. Konvoy oluşturup basın açıklaması yapan taksiciler, Yanıkyürek'in hayatını kaybettiği yere giderek dua etti. Eylemde taksiciler, zor şartlar altında çalıştıklarına dikkat çekti ve yetkililerden işçi ve taksici haklarına daha fazla değer verilmesini istedi.

18.04.2024 22:17
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Sarıyer'de taksiciler öldürülen meslektaşları Yaşar Yanıkyürek için eylem yaptı

İSTANBUL - Sarıyer'de ki taksiciler öldüren meslektaşı Yaşar Yanıkyürek için konvoy oluşturup eylem yaptı.

Sarıyer'de dün 16.30 sıralarında İran uyruklu bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen Yaşar Yanıkyürek için bugün meslektaşları eylem yaptı. Saat 17.00 sıralarında Tarabya'dan kornalar eşliğinde konvoy halinde yola çıkan yaklaşık 100 taksici önce Hacıosman Metrosu'nda basın açıklaması yaptı. Ardından Yanıkyürek'in hayatını kaybettiği yere giderek dua etti. Grup taksicilerin zor şartlar altında çalıştığına dikkat çekip dağıldı.

"Artık sabrımız kalmadı"

Sarıyerli taksiciler adına konuşan Gökçen Gökberk, "Her gün cepheye savaşa gider ve bir daha dönmeyecekmişiz gibi ailelerimizle vedalaşır olduk. Hiç olmaması gereken insanlık dışı katliamlarla ne yazık ki gündeme gelmekteyiz. Hiçbir çözümde bulunulmuyor. Emekçiye, işçiye, insana verilen değer bizi derinden üzüyor. Buradan yetkililere tekrar tekrar sesleniyoruz. En azından hayvan haklarına verilen değer kadar işçi ve taksici haklarına da değer verilmesini istiyoruz. Bu olaylara artık sabrımız kalmadı. Biz inanıyoruz ki yeryüzünde kıskanılan Yüce Türk Milletimiz de bu çığlıklarımıza destek olacaktır. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Unutmayalım ki bir insan yalnız ölmez. Ölürken yanında; eşi, çocuğu kardeşi, mahallesi yanı kısacası tüm camiası ölür" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sarıyer, İran, Güvenlik, Trafik, Genel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Sarıyer'de taksiciler öldürülen meslektaşları Yaşar Yanıkyürek için eylem yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de taksiciler öldürülen meslektaşları Yaşar Yanıkyürek için eylem yaptı - Son Dakika
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