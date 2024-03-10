Sarıyer'de vatandaşlar Oğuz Murat Aci için yürüdü - Son Dakika
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Genel

Sarıyer'de vatandaşlar Oğuz Murat Aci için yürüdü

Eyüpsultan'da ATV kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci için Sarıyerliler 'adalet yürüyüşü' düzenledi. Yürüyüşte, kaza sonrası yaralılara yardım etmek yerine kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur C.'nin yargılanması talep edildi. Kalabalık, Sarıyer Ortaokulu'ndan başlayarak sahile kadar yürüdü ve basın açıklaması yapıldı.

10.03.2024 21:40  Güncelleme: 21:42
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Sarıyer'de vatandaşlar Oğuz Murat Aci için yürüdü

İSTANBUL - Eyüpsultan'da ATV kazasının ardından hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci için Sarıyerliler 'adalet yürüyüşü' yaptı. Sarıyerliler, "Yaralılara yardım etmek yerine olay yerinden yaralıların telefonlarını alıp kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur C.'nin yargılanması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 günü meydana gelen trafik kazasında arkadaşları ile ATV ile gittiği esnada arızalanması sonrası yol kenarında bekleyen Oğuz Murat Aci'ya lüks bir araç çarpmış, kaza sonrası lüks araç sürücüsü Timur C. olay yerine gelen annesi Yazar Eylem Tok ile birlikte Mısır'a kaçmıştı. Kaza sonrası 1 kişi hayatını kaybetmiş 4 kişi de yaralanmıştı. Sarıyer Ortaokulu'nda toplanan kalabalık kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin fotoğrafı ile Sarıyer sahiline kadar yürüdü. Kalabalık yürüyüşün ardından basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını Sarıyer'in tanınan simalarından Ali Osman Delihasan gerçekleştirdi.

Topluluk adına konuşan Ali Osman Delihasan, "Geçtiğimiz hafta 1 Mart cuma günü daha henüz 1 yaşında iken yetim kalan Pars bebeğimizin babası Oğuz Murat Aci kardeşimizin Katili;Timur C.'nin ve olay yerindeki yaralılara yardım etmek yerine telefonlarını alıp uzaklaşan, 5 vatandaşımızı göz göre göre ölüme terk eden, ambulansa haber vermek yerine ölmelerini isteyen Eylem Tok'un yargılanması için, sesimizi duyurmamıza yardımcı olan başta yerine ölmelerini isteyen başta rahmetli kardeşimiz Oğuz Murat Aci'nın sevenleri olmak üzere, tüm Sarıyer taraftarlarına, Sarıyer halkına, bütün STK'lara, onurunu, şerefini paraya satmayan bütün mensuplarına teşekkür ederiz. Olayın üzerinden geçen 9 günde, delil karartmak için her türlü dalavereye başvuran katil annenin, önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçtığı, basını susturmak için tüm maddi imkanlarını seferber ettiği hepimizin malumudur. Sosyal medyada yayın yasağı getirmek için harcadıkları çabayı keşke 1 Mart akşamı olay yerinde rahmetli kardeşim Murat Oğuz Aci ve olayı yaralı olarak atlatan diğer kardeşlerimiz için de göstermiş olsalardı bugün burada bunları konuşuyor olmazdık. En ufak bir şüphe duymadığımız Yüce Türk Adaletinden katil Timur C. ve annesi Eylem Tok'a hak ettiği cezayı vereceklerini biliyoruz. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilmesini istiyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından protestolarına devam eden kalabalık olay yerinden olaysız dağıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sarıyer'de vatandaşlar Oğuz Murat Aci için yürüdü - Son Dakika

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