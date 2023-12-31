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Sarıyer'de yılın son günü denize girip, buz gibi suyu daldılar - Son Dakika
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Sarıyer'de yılın son günü denize girip, buz gibi suyu daldılar

Sarıyer'de iki arkadaş, yılbaşı akşamı soğuk havaya aldırış etmeden denize girerek yeni yılı kutladı. Raskov Nikol ve Furkan Ekinci isimli arkadaşlar, Boğaz'ın buz gibi suyunda yüzerken sağlık ve mutluluk dileklerinde bulundu. Nikol, denizin kışın en faydalı olduğunu belirtirken, Ekinci ise sporun hayat kurtardığını söyledi.

31.12.2023 - 22:38,  Güncelleme: 22:39
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Sarıyer'de yılın son günü denize girip, buz gibi suyu daldılar

İSTANBUL - Sarıyer'de iki arkadaş, yılbaşı akşamı soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi. 2023'ün son saatlerinde Boğaz'ın buz gibi suyunda yüzen iki kafadar, yeni yıl için güzel dileklerde bulundu.

Sarıyer'de Raskov Nikol ve Furkan Ekinci isimli iki arkadaş, yılbaşı akşamı denize girerek yeni yılı kutladı. Soğuk havaya aldırmadan denize giren iki kafadarı vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Zaman zaman Boğaz'ın buz gibi suyuna dalan arkadaşlar, yeni yıl için sağlık diledi.

Suyun buz gibi olduğunu Ama etkilenmediklerini söyleyen Raskov Nikol, "Boğazın serin suları. 2024'e de böyle gireceğiz. Yeni yıl için mutluluk, sağlık diliyorum. Kışın sürekli böyle giriyorum. Denizin en faydalı olduğu zaman kıştır" dedi.

Zaman zaman suya girerek arkadaşına eşlik eden Furkan Ekinci, "Yeni yıla sağlıkla sıhhatle girelim. Sporla kalın, spor hayat kurtarır" diye konuştu.

Sarıyer\'de yılın son günü denize girip, buz gibi suyu daldılar
Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Sarıyer'de yılın son günü denize girip, buz gibi suyu daldılar - Son Dakika


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