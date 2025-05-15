Şehit Karadağ, Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı

MUŞ - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ, memleketi Muş'un Tandoğan köyünde toprağa verildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı köyüne getirilerek, Tandoğan Ortaokulu bahçesinde tören düzenlendi. Törende, Karadağ'ın özgeçmişi okundu, ardından İl Müftüsü İbrahim Halil Demir cenaze namazını kıldırıp dua etti.

Naaş, törenin ardından dualarla köy mezarlığına defnedildi. Defin sonrası tören mangası saygı atışı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Muş Valisi Avni Çakır, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, şehidin ailesine Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafını teslim ederek başsağlığı diledi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum amirleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.