Sevgi Evleri'nde büyüyen 65 çocuğun el işi çalışmaları sergilendi - Son Dakika
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Genel

Sevgi Evleri'nde büyüyen 65 çocuğun el işi çalışmaları sergilendi

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi tarafından hayata geçirilen 'Hayata Köprü Sanat' projesi kapsamında Sevgi Evleri'nde yetişen 7-17 yaş arasındaki 65 çocuğun el işi çanta, kolye ve kara kalem çalışmaları sergilendi. Proje ile çocuklar sanatın eğitici ve iyileştirici gücünden yararlanarak ufuklarını açmak, dini ve milli değerlere farklı açılardan tanışmak, benlik algılarını olumlu yönde yeniden yapılandırmak ve hayatlarına sanat ve estetik perspektifi kazandırmak amaçlanıyor.

04.06.2024 15:44
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Sevgi Evleri'nde büyüyen 65 çocuğun el işi çalışmaları sergilendi

ANKARA - Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi tarafından hayata geçirilen "Hayata Köprü Sanat" projesiyle Sevgi Evleri'nde yetişen 7-17 yaş arasındaki 65 çocuğun el işi çanta, kolye ve kara kalem çalışmaları sergilendi.

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi tarafından "Hayata Köprü Sanat" projesi hayata geçirildi. Söz konusu proje çerçevesinde tiyatro, kara kalem, keçe ve ney alanlarında Sevgi Evleri'nde yetişen 65 çocuğa eğitim verildi. Bu bağlamda kara kalem, keçe, çanta ve kolye alanlarında eğitim alan öğrencilerin el emeklerinden oluşan ürünler Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda sergilendi. Ney alanında eğitim alan öğrencilerin müzik dinletisi ve tiyatro alanında eğitim alan öğrencilerin ise "Bacıyan-ı Rum" adlı tiyatro oyununu sahnelemeleri gerçekleştirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu çalışmanın boyutu sanat. Bütünüyle sanatla ama sanatın çeşitleri var. Bir tarafta resim. Bir tarafta tiyatro. Bir tarafta bir takım becerilerini sergiledikleri ve gösterdikleri bir günü yaşayacağız" dedi.

Bütün sanatların kökünün Allah'a dayandığını belirten Turan, "Bizim buradaki çalışmalarımızda da amacımız şudur. Çocuklarımıza bir taraftan el becerileri kazandırırken bir taraftan kimliklerinin olgunlaşması, gelişmesi ve hayata dair tutunacakları güçlü argümanlara sahip olmalarını arzu ediyoruz. Aynı zamanda sanatın ahlakını, estetiği ile beraber onlara kazandırmayı arz ederiz. Çok mahir ellere kavuştuğumuz, becerikli yavrularımızın var olduğunu burada görmüş olduk" ifadelerini kullandı.

"Hayata Köprü Sanat" projesi ile devlet koruması altında olan 7-17 yaş arasındaki çocukların, sanatın eğitici ve iyileştirici gücünden yararlanarak ufuklarını açmak, dini ve milli değerlere farklı açılardan tanışmalarını sağlamak, benlik algılarının olumlu yönde yeniden yapılanmasına katkıda bulunmak, hayatlarına sanat ve estetik perspektifi kazandırmak amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sevgi Evleri'nde büyüyen 65 çocuğun el işi çalışmaları sergilendi - Son Dakika

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