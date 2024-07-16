Seyir halinde lastiği çıkan kamyonet ve sallana sallana ilerleyen otomobil Kocaeli trafiğinde ilginç görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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Genel

Seyir halinde lastiği çıkan kamyonet ve sallana sallana ilerleyen otomobil Kocaeli trafiğinde ilginç görüntüler oluşturdu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halinde olan bir kamyonetin lastiği çıkarak kıvılcımlar çıkartarak ilerlemeye devam etti. Bu ilginç görüntüler başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Ayrıca Karamürsel'de ise sallana sallana ilerleyen bir otomobil diğer sürücülerin şaşkınlıkla izlediği bir görüntü oluşturdu ve amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

16.07.2024 15:44
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Seyir halinde lastiği çıktı, alev alev ilerledi

Kocaeli trafiğinde ilginç görüntüler

KOCAELİ - Kocaeli'de seyir halinde lastiği çıkan kamyonet kıvılcımlar ile ilerlemeye devam etti. Bir başka otomobil ise sallana sallana trafikte ilerledi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde D100 karayolunda ilerleyen kamyonetin lastiği çıktı. Jant üzerinde kıvılcımlar çıkartarak ilerleyen kamyonet ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Başka bir ilginç görüntü ise Karamürsel'de kaydedildi. Sallana sallana ilerleyen otomobili gören diğer sürücüler şaşkına döndü. O anlar da amatör kamera tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Seyir halinde lastiği çıkan kamyonet ve sallana sallana ilerleyen otomobil Kocaeli trafiğinde ilginç görüntüler oluşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halinde lastiği çıkan kamyonet ve sallana sallana ilerleyen otomobil Kocaeli trafiğinde ilginç görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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