Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Deprem Açıklaması

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'ndan deprem açıklaması

İSTANBUL - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, deprem nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını açıkladı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, depremin ardından Silivri Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Peş peşe yaşanan 3.9, 6.1 ve 4.1 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından ilçede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Afet Koordinasyon Merkezi ekiplerinin saha tarama çalışmaları aralıksız devam ederken, vatandaşlar toplanma alanları hakkında bilgilendirildi.

Silivri Belediyesi, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden en yakın deprem toplanma alanlarının bilgilerini kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.