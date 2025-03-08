Silivri'de Atalık Tohumlarla Tarımsal Destek

Silivri'de Atalık tohumlarla geçmişin mirası geleceğe aktarılıyor

İSTANBUL - Silivri Belediyesi, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun önderliğinde, üreticilere Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından üretilen atalık tohum desteği sağlıyor.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun talimatıyla, Silivri Belediyesi üretimi ve çiftçileri desteklemek amacıyla TÜRAM'da yetiştirilen atalık tohumları üreticilere ücretsiz olarak ulaştırıyor.

Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Aslı Uçman, yetiştirilen atalık tohumların uygun koşullarda muhafaza edildiğini vurguladı. İklim, toprak ve çevre koşullarına uyum sağlayabilme yeteneği gelişmiş atalık tohumlarının nesilden nesile aktarılabileceğinin altını çizen Uçman, "2024 yaz sezonunda üreticilerimiz için uygun, verimli çeşitlerden elde ettiğimiz tohum parsellerimizde çoğalttığımız atalık tohumlarımızı uygun koşullarda muhafaza ettik. Bu yıl da üretim sezonu için hem Tarım Lisesi öğrencilerimizle hem de tarım personelimizle birlikte paketleyerek bugün burada üreticilerimizle buluşturuyoruz" dedi.

Silivri Belediyesi 530 Çeşit Atalık Tohumla Üreticilerin Yanında

Bu yıl yaklaşık 530 çeşit atalık tohumla üreticilere destek olduklarını açıklayan Uçman, kadın üreticilerin yanında olduklarını belirterek, "Mahalle Evlerimizdeki kadın üreticilerden başladık. Talep eden tüm üreticilerimizle ücretsiz bir şekilde tohumlarımızı paylaşıyoruz" diye konuştu.

Atalık tohumların üreticiler için çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Uçman, Başkan Bora Balcıoğlu'nun önderliğinde tohumları ve ardından tohumlardan yetişecek fideleri üreticilerle buluşturacaklarını söyledi.

Mahalle evlerindeki üretici kadınlar başta olmak üzere; 25 mahalleye ve talep eden tüm üreticilere dağıtılmak üzere 25 bin tohum zarfı hazırlandı. Geçmişin mirasını geleceğe aktarmasıyla tarımda önemli yeri olan atalık tohumların korunması, tanınması, yetiştirilmesi ve paylaşılması için her üreticiye domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz, sakız kabak, balkabağı tohumları hediye ediliyor.