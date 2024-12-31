Silivri'de Engelli Çocuklar İçin Yılbaşı Partisi Düzenlendi - Son Dakika
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Silivri'de Engelli Çocuklar İçin Yılbaşı Partisi Düzenlendi

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Silivri Belediyesi, engelli çocuklar için özel bir yılbaşı partisi düzenledi. Başkan Balcıoğlu, bu etkinliğin amacını özel bireylerin eğitimi ve mutluluğu olarak açıkladı. Etkinlikte çocuklarla dans edip, birlikte pasta kesildi.

31.12.2024 14:20  Güncelleme: 14:36
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Silivri'de engelli çocuklar için yılbaşı partisi düzenlendi

İSTANBUL - Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören özel bireyler için yılbaşı partisi düzenlendi. Dünyanın çocuklarla daha anlamlı olduğunu belirten Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Özel çocuklarımızın eğitimine, sosyal hayatına ve mutluluğuna katkı sağlamak bizim en büyük görevimiz. Çünkü biz inanıyoruz ki engeller, sevgiyle ve dayanışmayla aşılır" dedi.

Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nde eğitim gören özel bireyler için yılbaşı partisi düzenlendi. Programa, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Sena Hayriye Balcıoğlu, hayırseverler Gülsen ve Ökkeş Nakipoğlu, özel bireyler ve aileleri katıldı. Etkinlikte, Başkan Balcıoğlu, eşi ve hayırsever Nakipoğlu ailesi, özel bireylerle birlikte dans ederek keyifli anlar yaşadı. Programın sonunda, hep birlikte pasta kesimi ve hediye dağıtımı yapılarak yeni yıl coşkusu kutlandı.

Başkan Balcıoğlu, belediyeciliğin sadece fiziksel altyapı ve hizmetlerden ibaret olmadığını, asıl amacın insanlara dokunmak ve kalplere ulaşmak olduğunu vurguladı. Dünyanın çocuklarla daha anlamlı olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, "Özel çocuklarımızın eğitimine, sosyal hayatına ve mutluluğuna katkı sağlamak bizim en büyük görevimiz. Çünkü biz inanıyoruz ki engeller, sevgiyle ve dayanışmayla aşılır" dedi.

Her çocuğun eşit olması için çalışmanın en büyük sorumlulukları olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, "Her çocuğun sağlıklı, mutlu, huzurlu ve fırsat eşitliği içerisinde büyümesi, bizim en büyük sorumluluğumuzdur. Bugün burada olan her çocuğumuzun, hayallerini özgürce kurabilmesi, mutlu bir geleceğe güvenle bakabilmesi için çalışıyoruz" diye konuştu.

"Bu kentte hiçbir çocuğun, hiçbir ailenin kendini yalnız hissetmesine izin vermeyeceğiz" diyen Başkan Balcıoğlu, her çocuğun bir gülümsemeyi, bir güzel anıyı hak ettiğini belirtti.

"Eğitim, çocuklarımızın geleceğidir ve bu sorumluluk hepimizin omuzlarında"

Hizmet ederken insanları ayrıştırmadıklarını dile getiren Başkan Balcıoğlu, "Siyasi görüşü, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun, herkes bizim için değerlidir. Çünkü Allah'ın yarattığı en değerli varlık insandır ve biz, insana hizmet etmek için buradayız" dedi.

Programda bulunan aile ve çocuklara söz veren Başkan Balcıoğlu, "Silivri'de her çocuk eşit şartlarda büyüyecek, her aile huzur içinde yaşayacak ve kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Biz, sadece bugünün değil; yarının da Silivri'sini inşa ediyoruz. Sevgiyle, dayanışmayla, umutla ve en önemlisi birbirimize olan güvenimizle" şeklinde konuştu.

Başkan Balcıoğlu, 2025 yılı için umut, sağlık ve mutluluk dileklerinde bulunarak, "Her yeni yıl, yeni başlangıçlar demektir. Bugün burada attığımız bu adım, geleceğe doğru daha büyük adımların habercisidir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Silivri'de Engelli Çocuklar İçin Yılbaşı Partisi Düzenlendi - Son Dakika

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