Silivri'de Kar Yağışı Etkili Oldu

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Silivri'de kar yağışı etkili oluyor

İSTANBUL - Silivri'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde de etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor. Kar yağışı, Silivri'de etkisini gösterdi. Hafif hafif yağan kar, etkisini yavaş yavaş arttırdı. Kar yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.