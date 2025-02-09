Silivri'de Kar Yağışı: Vatandaşlar Hatıra Fotoğrafı Çekildi

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Bir şehrimiz dün geceyi böyle geçirdi

Kar yağışı Silivri'de etkisini gösterdi: Vatandaşlar park ve sokaklara inerek hatıra fotoğrafı çekildi

İSTANBUL - Silivri'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ile beraber vatandaşlar park ve sokaklara inerek, hatıra fotoğrafı çekildi. Öte yandan, Silivri Belediyesine ait Kale Park Sosyal Tesislerinde de kar yağışı görsel şölen oluşturdu.

Silivri'de bu sabah saatleri itibariyle kar yağışı tüm ilçede etkisini gösterdi.

Aralıklarla yağan kar, ilçenin bazı bölgelerini adeta beyaza bürüdü. Pazar sabahına kar yağışı ile uyanan Silivri vatandaşlar, park ve sokaklara inerek, hatıra fotoğrafı çekildi. Kar yağışında görsel şölen oluşturan noktalardan Silivri Belediyesine ait Kale Park Sosyal Tesislerinde de bazı vatandaşlar yürüyüş yaparak, kar yağışının keyfini çıkardı.