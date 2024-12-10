Şırnak'ta 20 Mahkum Üniversiteli Oldu - Son Dakika
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Genel

Şırnak'ta 20 Mahkum Üniversiteli Oldu

Şırnak T Tipi Cezaevi'nde 20 mahkum, eğitimlerle üniversite kazandı ve eğitimlerine devam ediyor.

10.12.2024 22:37
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Şırnak'ta 20 mahkum cezaevinde aldıkları eğitimler ile üniversiteli oldu

ŞIRNAK - Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan hükümlü-tutuklulardan 20 kişi, üniversite sınavlarına girerek farklı bölümler kazanıp kentte eğitim görüyor.

Şırnak T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan 300 hükümlü ve tutukludan 20 kişi burada sağlanan eğitim imkanlarından yararlanıp üniversiteli oldu. Farklı bölümler okuyan tutuklu ve hükümlü öğrenciler, kentte üniversiteye gidip geliyor.

Cezaevi Müdürü Serkan Kengil, bin 270 hüküm-tutuklu bulunduğunu ve hükümlü-tutuklar için oluşturulan kütüphanede 7 bin 300 adet kitap bulunduğu söyledi. Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda oluşturulan dersliklerde aldıkları eğitimler ile 20 hükümlü-tutuklunun üniversite öğrencisi olduğunu ifade eden Kengil, "Eğitim birimimizde 50 tane birinci basamak dediğimiz ilk öğretim, ikinci basamak dediğimiz lise boyutunda 25 tane öğrencimizin olduğu toplamda 300 tane öğrencimiz bulunmakta. Hali hazırda 20 öğrenci farklı branşlarda bulunmakta. Şu anda kurumumuzda birinci derecede okuma-yazma kursu, İngilizce kursu ve uzaktan eğitim bilişim ile birlikte arıcılık kursları eğitimleri verilmekte. Kurumumuzda aynı zamanda 6 adet dersliğimiz bulunmakta. Bu dersliklerde çeşitli branşlarda ÖSYM ve diğer sınavlar ile birlikte sınavları icara etmekteler. Kurumumuzda daha önce de aktif olarak yürütmüş olduğumuz berber kursu ve diğer kurslarımız ile birlikte toplamda 300'e yakın hükümlü-tutuklu şu anda aktif olarak kurslarımızdan faydalanmakta. Fakat her kurs için farklı branşlarda ve farklı sayılarda hükümlü tutuklu çıkarmaktayız. Ama genel bazda 300 adet hükümlü tutuklu kurslarımızdan faydalanmakta" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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