Sırrı Önder'in Sağlık Durumu İyileşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Sırrı Önder'in Sağlık Durumu İyileşiyor

Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunun düne göre çok daha iyi olduğunu açıkladı.

17.04.2025 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Çavlan Çiftçi: "Sırrı Bey'in durumu düne göre çok daha iyi"

"Tedavi için zamana ihtiyacımız var, yoğun bakım süreci devam ediyor"

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı

İSTANBUL - TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonrası yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. Önder'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan Başhekim Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder'in bugün genel durumu düne göre çok daha iyi. Tedavilerimize oldukça iyi yanıt vermekte. Kısaca yoğun bakım süreci devam ediyor" dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonrası yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor. Önder'in tedavisine devam edilirken, hastane Başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Başhekim Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder'in bugün genel durumu düne göre çok daha iyi. Tedavilerimize oldukça iyi yanıt vermekte. Kendisinin sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu tamamen geriledi. Şuan kan gazı pH'sı 7,4 olup ki bu bizim için oldukça iyi bir değer. Laktat seviyesi geldiğinde 20 idi şuanda 6'ya düştü. Bu açımızdan baktığımızda tedavilerimize oldukça iyi yanıt verdiğini düşünüyoruz. Kendisinin spontan solunumu mevcut. Ağrılı uyarıyı çok iyi bir yanıt vermekte. Nörolojik açıdan daha ilerleyen günlerde sizlerle daha somut bilgiler paylaşabileceğiz. Kardiyat açıdan durumuna baktığımızda iyi kasılmakta. Bu nedenle hastamızın tansiyonu büyüğü 110, küçük tansiyon 60 civarında seyrediyor. Uzun bir zaman alacağını ve ciddi bir süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Septal bölgesinin bu kadar iyi kasılmasını sağ taraf açısından bizim için umut vermekte. Yoğun bakım süreçlerimiz bu şekilde devam ediyor. Araya hiçbir enfeksiyon girsin istemiyoruz. Bu açıdan koruyucu tedavilerimizi yine vermekteyiz. Üçlü antibiyotik almakta. Kendisinin idrar çıkışı iyi bir şekilde devam ediyor. Kısaca yoğun bakım süreci devam ediyor" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Sırrı Süreyya Önder, Politika, Hastane, Sağlık, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Sırrı Önder'in Sağlık Durumu İyileşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı
Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı
Özgür Özel’den Bakan Tekin’e çok sert sözler Özgür Özel'den Bakan Tekin'e çok sert sözler
AK Partili Şamil Tayyar’dan Kütahyalı’ya sert tepki: Gece toplamak lazım AK Partili Şamil Tayyar'dan Kütahyalı'ya sert tepki: Gece toplamak lazım
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
17:02 İstanbul’da toplu ulaşım krizi derinleşiyor Şoförlerden ’POS cihazı’ kararı İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
15:37 Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
13:59 Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz kararı Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
09:04 Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor
08:58 Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
08:45 Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
08:39 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 20:18:19. #7.12#
SON DAKİKA: Sırrı Önder'in Sağlık Durumu İyileşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement