Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

03.05.2025 18:58
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Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

Hastaneden açıklama: "Çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 16.10'da hayatını kaybetti"

İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder'in tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir" denildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder için hastane açıklama yaptı.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı ile ilgili hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Süreyya Önder, 15.04.2025 tarih ve saat 22.41'de şuuru kapalı, solunum ve kadriyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen "Aort Diseksiyonu" tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı ) ve yoğun tıbbı tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 03.05.2025 tarih ve saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sırrı Süreyya Önder Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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