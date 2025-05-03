Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı - Son Dakika
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Genel

Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı

Sırrı Süreyya Önder\'in Vefatı

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası taziyeleri kabul ediliyor.

03.05.2025 22:48
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Sırrı Süreyya Önder'in yakınları Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde taziyeleri kabul ediyor

Abdullah Öcalan "Çok değerli bir insan, halkların gerçek bir evladıydı, hepimizin başı sağ olsun"

İSTANBUL - TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yakınları Şişli'de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde taziyeleri kabul ediyor. Öte yandan DEM Parti tarafından, Abdullah Öcalan'ın Önder'in vefatına ilişkin yazdığı taziye mesajı yayınlandı. Öcalan mesajda "Çok değerli bir insan, halkların gerçek bir evladıydı. Anadolu ve Türkmen geleneği büyük bir evladını yitirdi, coğrafyamızın bütün toplulukları ve halklarımız büyük bir yoldaşını kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Önder'in vefatının ardından bugün Şişli'de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde taziyeler kabul edilmeye başlandı. Taziye alanında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti eski Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, partililer yer aldı.

Öte yandan DEM Parti tarafından Abdullah Öcalan'ın taziye mesajı paylaşıldı.

Öcalan mesajda "Sevgili Sırrı Süreyya Önder'in vefatıyla kalbimize derin bir hüzün çöktü. Çok değerli bir insan, halkların gerçek bir evladıydı. Anadolu ve Türkmen geleneği büyük bir evladını yitirdi, coğrafyamızın bütün toplulukları ve halklarımız büyük bir yoldaşını kaybetti. Onun anısına büyük bir saygı duyuyorum. 27 Şubat'ta, son görüşmemizde yapacağımız çağrıya eklediğimiz son cümleyi elleriyle not almıştı ve bizzat okumak istemişti. Barış içinde bir arada yaşamak adına unutulmaz bir çalışkanlığı ve emekçiliği vardı. Yaşanan tüm olumsuzlukları olumluya çevirmek gibi ustaca bir hünere sahipti. Gerçek bir barış kimliği ve barış kültürüydü. Barışın ve barış sürecinin hepimize kazandıracağını çok iyi biliyordu ve bu onun büyük özlemiydi. Bu umut asla yarım bırakılamaz. Hepimiz için mühim olan, bu ruhu barışa taşımak ve Sırrı Süreyya Önder'in adıyla taçlandırmaktır. Bir kez daha anısına sonsuz bağlılığımı ifade ediyor; değerli ailesine, dostlarına, sevenlerine ve tüm halklarımıza başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı - Son Dakika

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