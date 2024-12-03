Şişli Belediyesi'nden Engelli Annelere 5 Bin Lira Destek - Son Dakika
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Genel

Şişli Belediyesi'nden Engelli Annelere 5 Bin Lira Destek

Şişli Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli çocuğu olan annelere yılda bir kez 5 bin liralık nakit destek sağlama programını başlattı. Destek, Şişli'de ikamet eden annelere yönelik uygulanacak ve başvurular 15 Aralık'tan itibaren alınacak.

03.12.2024 21:47
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Şişli Belediyesi'nden engelli çocuğu olan annelere 5 bin liralık destek

İSTANBUL - Şişli Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 'Engelli Bakım Desteği' programını başlattı. Program kapsamında Şişli'de yaşayan ve engelli çocuğu olan annelere yılda bir kez olmak üzere 5 bin liralık 'nakit desteği' sağlanacak. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, engelli çocuğu olan annelerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Engellerin değil, fırsatların olduğu bir kent yaratmak; engelli yurttaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek için daha çok çalışmalıyız" diye konuştu.

Sosyal belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Şişli Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engellilere yönelik 'Bakım Desteği' programını hayata geçirdi. Şişli Belediyesi, engelli çocuğu olan ve Şişli'de ikamet eden annelere bir defalığına mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapacak. Destek kapsamında engelliler, bugünden itibaren Şişli Belediyesi'ne ait otoparklardan ücretsiz olarak faydalanacak.

"Engelleri bir bir aşacak, geleceği birlikte inşa edeceğiz"

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Engellerin değil, fırsatların olduğu bir kent yaratmak; engelli yurttaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek için daha çok çalışmalıyız" dedi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli çocuğu olan annelere yapılacak bakım desteğini duyuran Şahan, "Özverili mücadelenizde yanınızda olmak amacıyla, 5 bin liralık 'Bakım Desteği' programımızı başlattık. Şişli Belediyesi'ne ait tüm otoparklarımız engelli yurttaşlarımıza bugünden sonra artık ücretsiz. Engelli evlatlarına bakan kıymetli anneler; asla yalnız değilsiniz. Nakit desteğimizden yararlanmak için başvurularınızı 15 Aralık'tan itibaren web sitemiz ya da Çözüm Merkezimiz üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Şişli Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Engelleri bir bir aşacak, geleceği birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başvuru koşulları

15 Aralık'tan itibaren başlayacak olan başvurular, Şişli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce değerlendirilecek. Başvurular, sisli.bel.tr adresinden veya 444 3 112 numaralı Çözüm Merkezi'nden yapılabilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Şişli Belediyesi'nden Engelli Annelere 5 Bin Lira Destek - Son Dakika

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