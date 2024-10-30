Soğuk Hava Pekmez Satışlarını Artırdı - Son Dakika
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Soğuk Hava Pekmez Satışlarını Artırdı

Soğuk Hava Pekmez Satışlarını Artırdı

Kırşehir'de soğuk havalar pekmez satışlarını artırdı, stoklar tükenmeye başladı.

30.10.2024 15:05
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Soğuk havalar pekmez satışlarını arttırdı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de vatandaşlar havaların soğumasıyla beraber pekmeze ilgi gösterince aktarlardaki stoklar tükendi.

Kırşehir'de, pekmez satışlarında artış yaşandığını söyleyen aktarlar, pekmezin bağışıklık sistemini kuvvetlendirme gibi bir özelliğinin de olması nedeniyle vatandaşlardan talep gördüğünü belirtti. Aktarların en çok satan ürünü haline gelen pekmez, sezon bitmeden şehirdeki aktarlarda stoklarında tükenmesine neden oldu. Beklenen üzerinde talep olduğunu belirten Aktar Osman Kımçak, "Havaların soğumasıyla birlikte hızlı şekilde pekmeze rağbet arttı. Havaların erken soğuması pekmez satışlarında artışa neden oldu. Şehir içi ve şehir dışından gelen insanlar pekmeze yöneldi. Elimizde bulunan stoklarda erken bitti" dedi.

Ünsal Gümüş ise; "Pekmez satışlarında rekor artış oldu. Üzüm pekmezi, keçi boynuzu pekmezi ve üzüm pekmezinde ciddi oranda artış olmadı. Pekmez stoklarını çokça yapamıyoruz. Köylerden almaya özen göstermekteyiz. Beklenen üstünde soğuk etkisiyle satışlar oldu" diye konuştu.

Vücut direncini arttırıcı özelliğiyle bilinen pekmezin mevsim geçişlerinde düzenli kullanımı sonrasında gerekli faydayı sağladığı biliniyor.

Kaynak: İHA

Kırşehir, Ekonomi, Tarım, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Soğuk Hava Pekmez Satışlarını Artırdı - Son Dakika

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