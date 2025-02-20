Eksi 4 derecede süs havuzuna giren genç kızlar görenleri şaşırttı - Son Dakika
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Genel

Eksi 4 derecede süs havuzuna giren genç kızlar görenleri şaşırttı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki genç kız, eksi 4 derece hava sıcaklığında suyla dolu süs havuzuna atlayarak çevredekileri şaşkına uğrattı. O anlar ise kameralarca kaydedildi.

20.02.2025 16:44
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 2 genç kızın, dondurucu soğukta süs havuzuna atlaması görenleri şaşırttı.

İlçede hava sıcaklığının eksi 4'e kadar düştüğü geçtiğimiz gündüz saatlerinde ilginç bir an yaşandı. Muhittin Mahallesi Eski itfaiye ışıklı dönel kavağında genç kız grubu, suyla dolu süs havuzunun başına geldi.

DONDURUCU SOĞUĞA RAĞMEN HAVUZA ATLADILAR

Aralarından iki genç kız, dondurucu soğuğa aldırış etmeyerek havuza atladı. Birbirlerini suyla ıslatan kızlar, şakalaştıktan sonra havuzdan çıkarak birkaç dakika sonra civardan ayrıldı.

Eksi 4 derecede süs havuzuna giren genç kızlar görenleri şaşırttı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Eksi 4 derecede süs havuzuna giren genç kızlar görenleri şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mahmut0184?:
    demekki yaniyorlarmis 69 8 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Mazotu fazla kacirmistir gevsekler 47 8 Yanıtla
  • Mehmet Atilgan:
    yangını var yangını var ben yanıyorum diyor 41 7 Yanıtla
  • İsmail Bayram:
    Bunların ateşi başına vurmuş 34 7 Yanıtla
  • kaan atak:
    Uyuşturucunun, hapın etkisindeler mi acaba ya da deli mi öptü bunları 34 6 Yanıtla
  • Bud Clifford:
    Erkerler çılgınlık yapınca edit yapıyorsunuz kadınlar çılgınlık yapınca aşağılıyorsunuz. erkekler kendini cesur sanıyor ama erkekler korkak yalakalar ve türkiyede yaşanan haksızlıklara karşı susuyorlar bazı cesur kadınlar erkeklerin cesaret edemeyeceği olaylara karşı çıkıyor 2 kelimelik yorumlarınız dilsiz şeytanlar olmadığınızı göstermez 13 4 Yanıtla
  • Tere1963keme:
    içleri yanmış 11 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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SON DAKİKA: Eksi 4 derecede süs havuzuna giren genç kızlar görenleri şaşırttı - Son Dakika
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