Sokullu Mehmet Paşa Medresesi Eğitim ve Kültür Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Genel

Sokullu Mehmet Paşa Medresesi Eğitim ve Kültür Merkezi Açıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da Sokullu Mehmet Paşa Medresesi Eğitim ve Kültür Merkezi'nin açılışında, medresenin tarihsel önemini vurguladı ve burada geleneksel sanatların yapılacağını belirtti.

18.10.2024 20:29
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Sokullu Mehmet Paşa Medresesi Eğitim ve Kültür Merkezi hizmete açıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Alimlerin torunları olarak bu medrese odalarında nice faaliyetleri gerçekleştireceğiz"

İSTANBUL - Eyüpsultan Camii'nin yanında bulunan Sokullu Mehmet Paşa Medresesi Eğitim ve Kültür Merkezi'nin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Nice talebeler burada yetişti, nice alimler ders verdi. O alimlerin torunları olarak bu medrese odalarında nice faaliyetleri gerçekleştireceğiz" dedi.

Mimar Sinan'ın Eyüpsultan Camii'nin yanında inşa ettiği Sokullu Mehmet Paşa Medresesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığına devredildi. Restorasyona başlanan Sokullu Mehmet Paşa Medresesi'ndeki çalışmalar tamamlandı. Tarihi yapı, Sokullu Mehmet Paşa Medresesi Eğitim ve Kültür Merkezi adını aldı. Ebru, hat, tezhip gibi geleneksel sanatların yapılacağı medrese, düzenlenen törenin ardından hizmete açıldı. Açılışa, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Eyüpsultan Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile davetliler katıldı.

"Tarihimize sahip çıkmış olmaktan dolayı mutluyuz, bahtiyarız"

Açılış programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Sokullu Mehmet Paşa eserleri ile yaşıyor, Mimar Sinan eserleri ile yaşıyor hem de yüzlerce eseri ile yaşıyor. Onun eserlerinin değerini, kıymetini bilmemiz gerekiyor. Burada Sokullu Mehmet Paşa'nın adına Mimar Sinan'ın yapmış olduğu bu güzel medresenin Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından tahsis edilmesinden sonra ihya edilmiş olması bizim için mutlulukların en büyüğüdür. Tarihimize sahip çıkmış olmaktan dolayı mutluyuz, bahtiyarız. Bu medreseyi gençlerimizin, çocuklarımızın, sanatkarlarımızın, vatandaşımızın hizmetine sunmuş olmaktan dolayı mutluyuz. Biz insanımıza hizmet etmek için varız. Geçmişte burada nice alimlerimiz nice talebeler yetiştirdi" ifadelerini kullandı.

"Camilerin süsü, en büyük beslendiği yerlerde medreselerdir"

Sokullu Mehmet Paşa Medresesi'nin tarihsel önemine vurgu yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Biz biliyoruz ki şehirlerin süsü camilerdir. Camilerin süsü, en büyük beslendiği yerlerde medreselerdir. Bir örneği de Mescid-i Nebevi'dir. İşte Eyüp Sultan Camii'miz burada onun suffesi de hemen yanındadır. Nice talebeler yetişti, nice alimler burada ders verdi. O alimlerin torunları olarak bu medrese odalarında nice faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Onlara layık torunlar olarak bunu yapacağız. Burada sanat faaliyetleri yürütülecek. Sanat medeniyetimizin en önemli unsularından biridir. İşte burada bizim medeniyetimizle ilgili sanatlar yapılacak, dersler yapılacak. Biraz önce Eyüpsultan Müftümüz ifade etti. Bin 500 kadar insanımız ve öğrencimiz buradaki etkinliklerden yararlandı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sokullu Mehmet Paşa Medresesi Eğitim ve Kültür Merkezi Açıldı - Son Dakika

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