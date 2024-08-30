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SOLOTÜRK 30 Ağustos Zafer Bayramı gösteri uçuşunda izleyenlerin nefesini kesti

SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı yaptığı manevralarla vatandaşları mest etti

İSTANBUL - Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı çerçevesinde İstanbul semalarında gösteri uçuşu yaptı. SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı yaptığı manevralarla izleyenlerin nefesini kesti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde İstanbul Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu yaptı. Etkinlikte mehter takımı tarafından mehter gösterisi de yapıldı. Etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve birçok vatandaş katıldı. Savaş pilotu olan SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, yaptığı manevralarla izleyenlerin nefesini kesti. Gösteri boyunca uçuş emniyet subaylığı görevini SOLOTÜRK gösteri pilotu Binbaşı Yasin Dikkule yürüttü. Ay yıldızı gövdesinde gururla taşıyan SOLOTÜRK ekibi, dünya havacılık tarihinde kendilerine patentli olan SOLOTÜRK ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, yavaş uçuş, kobra manevrası ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel hazırladıkları hareketlerle vatandaşları mest etti. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda toplanan vatandaşlar cep telefonlarıyla nefes kesen anları kayıt altına aldı.

Gösteriye gelen vatandaşlardan Emir Kaplanoğlu, "SOLOTÜRK'ün 30 Ağustos gösterisini izlemeye geldim. Dört gözle bugünü bekliyorduk. Defalarca kez izlemiş olmama rağmen hala ilk defa izleyecekmiş gibi heyecanlıyım. Çok alçaktan geçecek. 28 Ağustosta da yine prova uçuşları olmuştu. Çok alçaktan geçmişti. Şimdi de tekrardan öyle bir gösteri olmasını bekliyorum" dedi.