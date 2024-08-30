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SOLOTÜRK gösterisi kokpit kamerasında

Kokpit kamerasından çekilen görüntü büyüledi

İSTANBUL - Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK İstanbul semalarında yaptığı gösteri ile izleyenlerin nefeslerini kesti. Kokpit içinden çekilen görüntü izleyenleri adeta büyüledi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde İstanbul Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Savaş pilotu olan SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, yaptığı manevralarla izleyenlerin nefesini kesti. Uçağın kokpiti içinden çekilen görüntü ise izleyenleri adeta büyüledi.