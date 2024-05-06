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Spor yaparak derse giriyorlar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da öğrenciler, "Önce Egzersiz Sonra Dersimiz" sloganıyla düzenlenen fiziksel aktivite etkinlikleri yaparak derse giriyorlar.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje çerçevesinde Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Nurettin Ekmekçioğlu İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler müzik eşliğinde fiziksel aktivite yaptıktan sonra sınıflara girip ders başı yapıyor. Bu sayede öğrenciler hem eğleniyor, hem de spor alışkanlıkları kazanıyor. Fiziksel aktivite yapan öğrenciler drone ile havadan da görüntülendi. Öğrencilerin ders öncesi fiziksel aktiviteleri renkli görüntülere sahne oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler Sorumlusu Ebru Esen yaptığı açıklamada, "2023 - 2024 eğitim yılından itibaren, okul öncesinde orta öğretim kademesine kadar öğrencilerimiz güne fiziksel aktiviteyle başlayarak daha enerjik, dinç, zinde ve daha sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak amacıyla derse geçmeden önce 'Önce egzersiz sonra dersimiz' sloganıyla yola çıktık. Öğrencilerimizi her sabah fiziksel aktivite ile güne başlarken daha enerjik, mutlu, öğrenmeye hazır hale getirmek, fiziksel ve ruhsal olarak eğitimlerini desteklemek ve sporu sevdirmeyi amaçlıyoruz. Toplumda da hareketli yaşam ve sportif faaliyetleri hakkında farkındalık oluşturmak ve aileleri bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Bugünde eğitim ve öğretim başladığından itibaren fiziksel aktiviteyi düzenli olarak yapan Nurettin Ekmekçioğlu İlkokuluna eğitimlere katılmaya geldik. Bu etkinlikler tüm okullarımızda yapılıyor" dedi.

Öğrencilerde bu aktiviteler sayesinde çok eğlendiklerini ifade etti.