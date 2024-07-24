Su israfı yapan köylülere muhtardan duyulmamış anons - Son Dakika
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Genel

Su israfı yapan köylülere muhtardan duyulmamış anons

Afyonkarahisar'da Kayadibi Köyü Muhtarı Hasan Aydın, köyde yaşanan su krizine dikkat çekerek, bahçe sulama nedeniyle birçok haneye su verilemediğini belirtti. Muhtar Aydın, köy halkını su israfı konusunda duyarlı olmaya çağırdı ve cami hoparlöründen yaptığı son anonsla bahçe sulama yapanlara sert uyarılarda bulundu. Su israfının devam etmesi durumunda daha ciddi önlemler alacaklarını belirten muhtar, köy halkının su israfı yapanlara beddua ettiğini ve haklarını helal etmediğini ifade etti.

24.07.2024 00:35
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Su israfı yapan köylülere muhtardan duyulmamış anons

Köylülerine kızan Kayadibi Köyü Muhtarı Hasan Aydın cami hoparlöründen uyarılarda bulundu

"Bahçe sulayanların yüzünden adamlar banyo yapamıyor, bir tas su bulamıyor"

"Köy halkı suyu israf edenlere hep beddua ediyor, haklarını helal etmiyorlar"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da köy muhtarı içme suyunu keyfi kullanan ve sürekli bahçe sulayan vatandaşlara daha önce hiç alışık olmadıkları bir anons yapıp, "Ben bu su işinden bıktım, bu benim size son anonsum. Bahçe sulayanların yüzünden adamlar banyo yapamıyor" dedi.

Sinanpaşa ilçesine bağlı Kayadibi Köyü Muhtarı Hasan Aydın, köyde yaşanan su krizine dikkat çekerek, bahçe sulama nedeniyle birçok haneye su verilemediğini belirtti. Aydın, köy halkını bu konuda duyarlı olmaya çağırdı ve su israfının durdurulması gerektiğini ifade etti. Aydın, köy halkına cami hoparlöründen yaptığı son anonsla bahçe sulama nedeniyle su israfı yapanlara sert uyarılarda bulundu. Aydın, "Bahçe sulayanlara bakıyorum, kimisi hoca, kimisi hacı, kimisi muhtarlığı sevmiyor suları boşa harcıyor. Ben bu su işinden bıktım. Bu benim size son anonsum. Dağdan gelen sularımız azalmıştır. Size kul hakkı dedik anlamadınız. Komşu hakkı dedik anlamadınız. Bahçe sulayanların yüzünden 70 haneye su çıkmıyor. İş güç zamanı, millet harmandan patozdan geliyor. Muhtar banyo yapamıyoruz diyor. Bahçe sulayanların yüzünden adamlar banyo yapamıyor, duşa alamıyor bir tas su bulamıyor" dedi.

"Ne yapalım, Kayadibi'ni mi terk edelim"

Muhtar Aydın, köy halkının su israfı yapanlara beddua ettiğini ve haklarını helal etmediğini belirterek, "Sizlere hep beddua ediyorlar. Haklarını helal etmiyorlar. Bana günlük 30-35 kişiden telefon geliyor. Yaylada sularımız azalmıştır. Cuma da hoca söylüyor dinlemiyorsunuz. Muhtarlık her hafta iki sefer anons ediyor dinlemiyorsunuz. Ne yapalım, Kayadibi'ni mi terk mi edelim? Su israfının devam etmesi durumunda daha ciddi önlemler alacağız. Bu benim son anonsumdur. Günlük 70 kişinin suyu akmıyor, bahçe sulayanlar düşünsün. Ben bıktım bu bahçe işinden" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Su israfı yapan köylülere muhtardan duyulmamış anons - Son Dakika

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