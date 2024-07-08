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Su kuyusuna düşen keçi kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir keçi düştüğü su kuyusundan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Türkoğlu ilçesi Aydınkavak Mahallesi'nde meydana geldi. Çevrede otlanan bir keçi su kuyusuna düştü. İhbar sonrası olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu kuyudan çıkarılan keçi sahibine teslim edildi.

Hayvanın sahibi kadın, kurtarılan keçisini bir müddet sevdi.