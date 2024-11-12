Sudan'da Milislerin Katliamı - Son Dakika
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Sudan'da Milislerin Katliamı

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Büyükelçi Altayeb, El Hilaleiye'de milislerin 200 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

12.11.2024 01:08
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Sudan Ankara Büyükelçisi Altayeb: "Milisler El Hilaleiye bölgesine geçtiler ve burada yaklaşık 200 kişiyi öldürdüler"

ANKARA - Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Nader Yousif Altayeb, "Milisler El Hilaleiye bölgesine geçtiler ve burada yaklaşık 200 kişiyi öldürdüler. Ayrıca gıda ve suyu zehirleyerek birçok insanın yine ölmesine neden olmuşlar" dedi.

Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Nader Yousif Altayeb, Hızlı Destek Milislerinin El Cezire ve Darfur'da siviller karşı suç işlediği üzerine basın toplantısı gerçekleştirdi. Sudan Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen toplantıda milislerin Sudan halkına gerçekleştirdiği saldırılar hakkında basın mensuplarına bilgiler verildi.

Burada konuşan Sudan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Nader Yousif Altayeb, teröristlerin ortak yanının din, ırk, çocuk, sivil, kadın ayrım etmeksizin herkesi öldürmeleri olduğunu söyleyerek, "2 hafta önce cumhurbaşkanımız bir af çıkarmış, silahlı milislerden silah bırakıp teslim olanları yargılanmayacağını açıklamıştı. Bizim silahlı kuvvetlerimiz silah bırakanlara şefkat göstermekte. Biraz önce bahsettiğimiz komutanlardan bir tanesi intikam olarak kadın çocuk yaşlı herkesi öldürdüler" açıklamasında bulundu.

Milislerin bazı sivilleri rehin aldığını ve bu sivilleri serbest bırakmaları için büyük bir para istediklerini söyleyen Altayeb, savaştan uzak siviller yaşadığı bölgelerde birçok sivil vatandaşın da öldürüldüğünü belirtti. Altayeb, "Milisler El Hilaleiye bölgesine geçtiler ve burada yaklaşık 200 kişiyi öldürdüler. Ayrıca gıda ve suyu zehirleyerek birçok insanın yine ölmesine neden olmuşlar. Bu bahsettiğimiz olaylar sadece geçen hafta ve daha önceki haftalar meydana geldi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Ankara, Genel, Dünya, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Genel Sudan'da Milislerin Katliamı - Son Dakika

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