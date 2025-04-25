Şükrü Saraçoğlu'nun Tarihi İpek Böceği Fabrikası Müze Oluyor

Fenerbahçe'nin eski başkanı Şükrü Saraçoğlu'nun ait ipek böceği fabrikası müze oluyor

100 yıllık tarihi fabrikada Şükrü Saraçoğlu'nun adını yaşatmak için Söğüt Belediyesi tarafından müzeye çevriliyor

Söğüt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür V. Fadime Çimen;

"Ailesinden bazı eşyalarından isteyip, burada Şükrü Saraçoğlu'na bir köşe hazırlamayı düşüyoruz"

BİLECİK - Fenerbahçe'nin eski başkanı, Kadıköy'deki stada adı verilen Şükrü Saraçoğlu'nun, Bilecik'in Söğüt ilçesinde çalıştırdığı tarihi ipek böceği fabrikası müze oluyor.

Osmanlı Devletinin kurulduğu Bilecik'in Söğüt ilçesinde 100 yıldır ayakta ve Fenerbahçe'nin eski başkanı Şükrü Saraçoğlu'nun da bir zamanlar çalıştırdığı ipek böceği fabrikası müze oluyor. Bina hakkında bilgi veren Söğüt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür V. Fadime Çimen, "Bu bina en az 100 yıllık ayakta kalmış ipek böceği fabrikası. Bununla beraber Söğüt'te birkaç tane daha ipek böceği fabrikası yer almakta. Söğüt tekstil anlamında ipek böcekçiliği anlamında bayağı ileri bir yol kat etmiş bir yer her zaman tekstil anlamında ilerlemiş bir yer" dedi.

"Bu ipek böcekçiliği fabrikasının bir ayrıcalığı var ki, Şükrü Saraçoğlu'na ait olması"

Fadime Çimen, binanın bir ayrıcalığı olduğunu anlatarak, "Burasının Şükrü Saraçoğlu'na ait olması önemlidir. Fenerbahçe'nin başkanlarından ve stadı adı verilen kişi. Türkçülük ve milliyetçilik duygularını hep yoğun yaşamış olmasından kaynaklı burası bir tık daha Söğüt için önem arz etmekte. Biz de hem manevi hem de tarihi bir geçmişi olan bu binanın yıkılmaması, yok olmaması adına hem de Şükrü Saraçoğlu'nun adını yaşatmak için Söğüt Belediyesi olarak bu ipek böceği fabrikasını Şükrü Saraçoğlu Müzesi yapmak istiyoruz" dedi.

"Ailesinden bazı eşyalarından isteyip, burada Şükrü Saraçoğlu'na bir köşe hazırlamayı düşüyoruz"

Söğüt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür V. Fadime Çimen, son olarak, "Bu tarihi binayı hem Söğüt'e kazandırmak, hem aktifleştirmek hem de bu kadar değerli binaların yok olmaması bizim için çok değerli. Söğüt'e gelen yerli ve yabancı turistlerin burayı görmesi burayı tekrar ipek böcekçiliğini yaşatması tanıtması adına çok önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Şükrü Saraçoğlu'nun da ailesiyle de iletişime geçip onların da onayını alıp, eşyalarını da isteyip burada Şükrü Saraçoğlu'na bir köşe hazırlayıp, onun adını da ve yaşantısını da göstermek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Çimen, bina içinde, "İpek böceğinin aktif olduğu dönemlerde hala kullanılan o dönemde de kullanılmış malzemeler de yer almakta o dönemde kozaların kurutulduğu yerleri görüyoruz. O dönemin, o dönemin ışığını, o dönemin kokusunu, burada hissettiren tarihi yaşatan bir binanın içindeyiz" dedi.