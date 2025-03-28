Sultangazi Belediyesi'nden Çocuklara Yönelik İyilik Kumbarası Etkinliği - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi'nden Çocuklara Yönelik İyilik Kumbarası Etkinliği

Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla 'İyilik Kumbarası' etkinliği düzenledi. Çocuklar, yaptıkları iyilikleri yazarak kumbaraya atıyor ve çekilişle bisiklet kazanma şansı elde ediyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, bu etkinliklerin amacı olarak çocuklara iyiliği öğretmek ve yaygınlaştırmak olduğunu vurguladı.

28.03.2025 18:53
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Sultangazi Belediyesi'nden çocuklar için "İyilik Kumbarası" etkinliği

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçe sakinlerinin Ramazan'ın manevi atmosferini en iyi şekilde yaşaması için "Aile Sıcaklığında Ramazan" temasıyla birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda yapılan "İyilik Kumbarası" etkinliği çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

Sultangazi Belediyesi, birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayının manevi ruhunu yaşatmak için birçok etkinlik düzenliyor. Çocuk etkinliklerinden söyleşilere, atölye çalışmalarından cami-türbe ziyaretlerine, çat kapı tiyatrolardan ezgi dinletilerine, 'Aile sıcaklığında Ramazan' temasıyla hazırlanan Ramazan etkinlikleri, 7'den 70'e herkese hitap ediyor. Çocukların günlük hayatta yaptıkları iyilikler, belediye tarafından oluşturulan 'İyilik Kumbarası'nda karşılık buluyor. Çocuklar gün içinde yaptıkları iyilikleri önce kağıda yazıyor. Gün boyu kumbarada biriken kağıtlar, akşam saatlerinde çocukların isimleriyle birlikte okunuyor. İyilikleri yazan çocuklar, yapılan çekilişle bisiklet kazanma fırsatı yakalıyor. Yapılan çekilişte ismi çıkan 10 çocuğu bisiklet verildi.

"Amacımız, çocuklara iyiliği öğretmek iyiliğin yaygınlaşması için gayret etmek"

Etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya gelen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Çocuklara yönelik yapmış olduğumuz İyilik Kumbarası adı altındaki program bizim için çok önemli işlerden birisidir. İyilik Kumbarası nedir, biz çocuklara diyoruz ki her gün yapmış olduğunuz iyilikleri bir kumbara oluşturuyoruz. 'O kumbaraya akşam gelip atın ve biz bu akşam bir çekiliş yapacağız' diyoruz yüzlerce bisiklet dağıtıyoruz. Oyunlar dağıtıyoruz, farklı farklı hediyelerimiz oluyor. Her gün yüzlerce bisikletimizi çocuklarımıza dağıtıyoruz. Esasında amacımız, çocuklara iyiliği öğretmek iyiliğin yaygınlaşması için gayret etmek ve çocuklarımız her gün yaklaşık olarak saat 20.00 gibi oraya geliyorlar. O kumbaranın başında bekliyorlar. Ramazan bereket, kardeşlik demek. Biliyorsunuz bu sene Aile Yılı ilan edilmiş oldu. Biz de 'Sultangazi'de Aile Sıcaklığında Ramazan' diyerek aileyi ön plana aldığımız odak noktası haline getirdiğimiz bir ramazan geçirdik. Sultangazi güzel bir Ramazan geçirdi. Ramazanın sonuna gelmiş olduk ama bir sonraki Ramazan'da çok daha güçlü bu işler üzerine başka işlerde katarak çok daha güçlü bir araya geleceğiz. Bir ve beraber olduğumuzu göstereceğiz huzurun sağlığın önemli olduğunu hissettirmek için gayret edeceğiz. Her zaman Ramazanın ruhuna uygun işler yapmış olacağız. Şimdiden bütün Sultangazililerin, elbette bizleri dinleyen izleyen herkesin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Ailenizle beraber huzur içerisinde mutluluk içerisinde nice Ramazanlar nice güzel günler diliyorum" dedi.

Çocukların etkinliklere yoğun ilgi gösterdi

Etkinliklere katılan Hayrunnisa Çakan, "Dilek kutusuna dilek yazdım. Hayvanlara yem vermiştim onu yazdım. Dileğim ise bisiklet kazanmak. Bana bisiklet çıkmasını çok istiyorum" diye konuştu.

Rojbin Öztürk isimli çocuk, "Anneme yardım ettim. Kedilere mama verdim. Bir de zekat verdim. İnşallah bisiklet bana çıkar" şeklinde konuştu.

Etkinlik alanına çocuklarıyla birlikte gelen Emre Sakallı, "Sultangazi'deki etkinliklere katılıyoruz. Çocuklar için çok güzel oluyor. Çocukların en büyük dileği bisiklet. Bisiklet olduktan sonra her şey farklı, büyükler için araç neyse çocuklar içinde bisiklet o oluyor" dedi.

Etkinliklerin çok güzel olduğunu söyleyen Zahide Çetinbilek ise, "Çok güzel etkinlikler oluyor. Çocuklar sevinerek evine gidiyor. Çocuklar böyle olunca iyilik yapmayı öğreniyorlar. Etkinlikler çok güzel, her gün geliyoruz. Bu etkinlikler olmasaydı evde oturacaktık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sultangazi Belediyesi'nden Çocuklara Yönelik İyilik Kumbarası Etkinliği - Son Dakika

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