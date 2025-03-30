Sultangazi'de Bayram Trafiği

Sultangazi'de mezarlık yolunda kilometrelerce trafik oluştu

Oluşan araç seli böyle görüntülendi

İSTANBUL - Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Sultangazi Yayla Mezarlığı vatandaşların akınına uğradı. Mezarlık yolunda oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar Sultangazi'deki Yayla Mezarlığına giderek yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Çok sayıda vatandaşın geldiği Yayla Mezarlığı yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Araçlar ilerleyemeyince vatandaşlar uzun süre yürümek zorunda kaldı. Yaya ve araç yoğunluğu yaşandı. Mezarlığa güçlükle ulaşan vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında dua etti, çevresini temizledi. Mezarlık yolunda oluşan trafik dron ile görüntülendi.

"Tüm Türkiye'nin bayramı kutlu olsun"

Cihan Aslan, "Bayramdır çok güzel trafik var ama bu da ayrı bir güzellik. Tüm Türkiye'nin bayramı kutlu olsun" dedi.

Murat Tik, "İnsanların bu yoğun telaşı güzel bir telaş. Akraba mezar ziyareti yapıyorlar. Benim de annem de vefat etti. Onu ziyaret etmeye geldim. Bu nesil böyle devam etsin" dedi.

Merkez Habibler Mahallesi Muhtarı Hakan Taşçı, " İstanbul'un iki büyük mezarlığı mahallemizin sınırları içinde. Çok fazla trafik oluyor. Bunlar tatlı yorgunluklar. Trafikte sakin olalım. Herkesin bayramı mübarek olsun" dedi.