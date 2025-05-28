Sultangazi'de Kadınların El Emeği Eserleri Sergilendi - Son Dakika
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Sultangazi'de Kadınların El Emeği Eserleri Sergilendi

28.05.2025 21:14
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Sultangazi Belediyesi, 2024-2025 döneminde eğitim alan kadın kursiyerlerin el emeği eserlerini 'Zamana İz Bırakan Eserler' temasıyla sergiledi. Sergi, 1 Haziran'a kadar açık kalacak ve ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılanacak.

Sultangazili kadınlarının "Zamana İz Bırakan Eserleri" sergisi açıldı

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri'nde 2024-2025 döneminde eğitim alan kursiyerlerin el emeğiyle yapılan eserlerin sergisi kapılarını açtı. "Zamana İz Bırakan Eserler" temasıyla düzenlenen sergi 1 Haziran tarihine kadar açık olacak.

Sultangazi Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri'nde 2024-2025 döneminde eğitim alan kursiyerlerin el emeğiyle yaptığı ürünler için "Zamana İz Bırakan Eserler" sergisi açıldı.

Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı fuaye alanında düzenlenen serginin açılış programına Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kursiyer katıldı. Program kursiyerlerin saz dinletisi ile başladı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, kürsüde katılımcılara yönelik bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından programın protokol üyeleri, sergi alanını gezerek ürünleri yakından inceledi. 1 Haziran akşamına kadar açık olacak sergi ziyaretçilerini bekliyor.

Sultangazi Belediyesine ait Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezleri'ne katılan kadınlar, aldıkları kurslar sayesinde kendilerini istediği branşta geliştirme imkanı buluyor. Kişisel gelişimden müzik ve gösteri sanatlarına, geleneksel sanatlardan yiyecek ve içecek hizmetlerine kadar 67 ayrı branşta ücretsiz olarak eğitimler veriliyor.

Sergi hakkında konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bugün Sultangazi'de sanat ve mesleki eğitim kurslarımızın kapanış törenindeyiz. Meslek ve eğitim kurslarımızda yapılan ürünlerin sergileme günündeyiz. Yaklaşık 2 bin 500 kursiyerimizin bir sezon boyunca üretmiş oldukları ürünler ile ne kadar güzel şeylerin ortaya çıkmış olduğu önemli bir gündeyiz. Kaymakamlığımız, Halk Eğitim Müdürlüğü'müzle beraber güzel bir organizasyon. Kadınların hayata daha ayak basmaları ve ayakta durmaları için yapmış olduğumuz önemli işlersen biridir. Kadınlarımıza yönelik birçok atölyede faaliyetlerimiz var. Bu atölyelerde ve kadın kooperatifimizde ortaya çıkan ürünler bizim için önemli. Sultangazi'de kadınların hayata eğitimli olarak başlayıp devam etmelerini istiyoruz. Kursiyerlerimizin yüzde 99'u kadın. Daha çok kadınlar kurslar almak istiyorlar. Kadının mutlu olduğu toplum, çok daha güçlü bir toplumdur. Kadının kendini değerli hissettiği aile, çok daha değerli bir ailedir" ifadelerini kullandı.

İlçeye dair yapılacak çalışmaları anlatan Başkan Dursun, "Sultangazi denilince akıllara gelen ilk yer Sultan Şehir Kültür Adası olacak. Bugüne kadar yaptığımız projelerimizin tacı olacak. Dünyanın en önemli sinema müzelerinden biri olacak. İçerisinde sergilenecek eserlerin de satın almasını bitirdik. İçerisinde kütüphane, ticari alanların bulunacağı, özel bir etkinlik alanının yer alacağı devasa bir mekan kazandıracağız. Hem İstanbul'dan hem yurt içinden hem de yurt dışından turistleri Sultangazi'mize çekecek bu projemiz şimdiden ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sultangazi'de Kadınların El Emeği Eserleri Sergilendi - Son Dakika

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