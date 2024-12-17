Suriye’ye Dönüş Hayali: Samir'in Öyküsü - Son Dakika
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Suriye’ye Dönüş Hayali: Samir'in Öyküsü

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11 yıl sonra Suriye'ye dönen Samir, dönerci dükkanı açmayı hayal ediyor. Türkiye'ye teşekkür etti.

17.12.2024 09:43
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Türkiye'de 11 yıl yaşan Suriyeli Samir, dönerci dükkanı açma hayaliyle ülkesine döndü

Suriyeli İlyas: 'Başka ülkeler hiçbir şey yapmadı, Türkiye her şeyi yaptı'

Suriyeli İlyas Hüseyin: "Türkiye bizim yanımızda olduğunda Suriye daha iyi olacak"

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda n11 yıl sonra Suriye dönen Samir Amra, memleketi Humus'a dönüp hayalindeki dönerci dükkanını açmayı istediğni söyledi.

Suriye'de iç savaşın bitmesiyle insanlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan vatanlarına geçmeye devam ediyorlar. Türkiye'de uzun yaşayan insanların hayalleriyse memleketlerine dönüp sıcak bir yuva ve iş sahibi olmak.

"11 yıl sonra ailemi görmem bana yetecek, ülkemizi yeniden inşa edeceğiz"

Türk halına teşekkür eden ve 11 yıl sonra ailesini görecek olmanın mutluluğunu yaşayan Samir Amra, "14 yıl sonra savaş bitince ülkeme dönüyorum. Beşar Esad dönemi bitti. Türkiye'den Allah razı olsun. Bizde ve sizde iyi veya kötü insanlar var ama savaş bitti ülkemize dönüyoruz. 2013 yılında Türkiye'ye geldim ve 11 yıl sonra dönüyorum. 11 yıl sonra ailemi görmem bana yetecek, ülkemizi yeniden inşa edeceğiz. Ülkemiz çok yıkıldı ama biz yeniden inşa edeceğiz. Bir yıl sonra Suriye bin kat daha güzel olacak göreceksiniz. Humus'a gidiyorum. Mesleğim dönercilik Humus'a gidip durumlara göre dönerci dükkanı açmayı düşünüyorum" dedi.

"Türkiye bizim yanımızda olduğunda Suriye daha iyi olacak"

Suriye'de Esad'ın yıkılmasıyla birlikte savaşın sona ermesinin mutluluğunu yaşayan İlyas Hüseyin, "Allah'ıma bin şükür Esad düştü ve gitti. Ben ve ailem herkes gibi Suriye gideceğiz, Türkiye bizim için her şeyi yaptı. Onlardan Allah razı olsun. Yemin ediyorum ki Türkiye'den çok memnun oldum. Başka ülkeler hiçbir şey yapmadı sadece Türkiye her şeyi yaptı. Türkiye, Suriye'yi bırakmayacak ve yanında olacak. Suriye'de yeni hükümet gelecek. Suriye ile Türkiye her zaman kardeş olacak. Türkiye bizim yanımızda olduğunda Suriye daha iyi olacak. 10 yıl sonra İdlib'e gidiyorum. Ben çok mutluyum. Benim vatanımda Esad gitti ve savaş bitti. Bu yüzden çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Suriye’ye Dönüş Hayali: Samir'in Öyküsü - Son Dakika

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