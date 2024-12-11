Suriyeli esnaf dönüş için kepenkleri indirmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Genel

Suriyeli esnaf dönüş için kepenkleri indirmeye hazırlanıyor

Suriyeli esnaf dönüş için kepenkleri indirmeye hazırlanıyor Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından Gaziantep'te yaşayan Suriyeli esnaflar, ülkelerine dönmek için hazırlıklara başladı.

11.12.2024 23:14
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Suriyeli esnaf dönüş için kepenkleri indirmeye hazırlanıyor

GAZİANTEP - Suriye'de Esad rejiminin sona ermesinin ardından Gaziantep'te yaşayan Suriyeli esnaflar, ülkelerine dönmek için hazırlıklara başladı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ile milyonlarca Suriyeli dönüş yoluna koyuldu. Yıllardır Gaziantep'te esnaflık yapan Suriyeliler, şartlar uygun olduğunda ülkelerine dönmek için hazırlıklarına başladı. Suriye'de Esad rejiminin baskılarından kaçıp Türkiye'de farklı kentlere yerleşen sığınmacılar, rejimin düşmesiyle ülkelerinin yolunu tuttu. Türkiye'de en fazla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı iller arasında yer alan Gaziantep'te rejimin çökmesi üzerine esnaf dönüş için gün sayıyor. Gaziantep'te esnaflık yapan Suriyeliler, ülkelerinde gerekli uygun zeminin hazırlanması durumunda Suriye'ye dönmek için bir engelin kalmayacağını ve en kısa sürede Gaziantep'teki iş yerlerini kapatıp ülkelerine döneceğini söyledi.

"Mesleğimize ülkemizde devam edeceğiz"

İç savaş nedeniyle 2014 yılında ailesiyle birlikte Suriye'nin Halep kentinden Türkiye'ye sığınmacı olarak geldiğini ve Gaziantep'e geldiğini belirten Muhammed Ali, "Esad'ın devrilmesiyle inşallah tekrar Suriye'ye döneceğiz. İş yerimizi kapatacağız. Mesleğimize ülkemizde devam edeceğiz. Ülkemizi çok özledik. 10 yıldır Türkiye'deyiz. Türkiye halkına çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Türkiye ve Gaziantep halkından çok memnun kaldık. İş yerimizi kapatıp ülkemize döneceğiz" dedi.

"Esad'dan artık kurtulduk"

13 yıldır Gaziantep'te esnaflık yapan işletme sahibi Cihat Cebel, "Suriye'deki iç savaş nedeniyle 13 yıl önce Türkiye'ye geldik. Artık Esad devrildi. Biz de inşallah Suriye'ye döneceğiz. Çok şükür Suriye artık özgür oldu. Esad'dan artık kurtulduk. Bizi misafir olarak kabul ettiği için Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. İş yerimizi kapatıp bütün malzemelerle birlikte Suriye'ye döneceğiz ve iş yerimizi yine eskisi gibi ülkemizde açacağız" şeklinde konuştu.

"İş yerimizi kapatıp hepimiz ülkemize döneriz"

2013 yılındaki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınmacı olarak geldiğini ve Gaziantep'e yerleştiğini ifade eden Muhammed Sahur ise, "Suriye'de iç savaş çıktı. Biz de ailemizle birlikte Türkiye'ye geldik. Eğer Türkiye'ye gelmeseydik, Esad bizi ailecek idam edecekti. Kardeşim iç savaşta yaralandı. Halen belinde savaşın izleri var. Şimdi Suriye özgürlüğüne kavuştu. Diktatör Beşşar Esad Suriye'den kaçtı, bu nedenle Suriye düzelirse Suriye'ye dönüş yapılır. İş yerimizi kapatıp hepimiz ülkemize döneriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye halkına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Gaziantep, Göçmenler, Ekonomi, Suriye, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Suriyeli esnaf dönüş için kepenkleri indirmeye hazırlanıyor - Son Dakika

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