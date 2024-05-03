'Survivor' değil 'Köyvayvır': Artvin'de çocuklar için oluşturulan spor parkuru ilgi görüyor - Son Dakika
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'Survivor' değil 'Köyvayvır': Artvin'de çocuklar için oluşturulan spor parkuru ilgi görüyor

Artvin merkeze bağlı Ormanlı köyünde çocukların tatillerde evde kalıp telefonla zaman geçirmemesi için oluşturulan 'Köyvayvır' isimli 'Survivor' tarzı spor parkuru, her yaştan vatandaşın ilgisini çekiyor. Parkur, 12 engelden oluşan ve kıyasıya mücadele gerektiren bir yarışma alanı olarak çocukların eğlencesine katkı sağlıyor. Köy sakinleri, parkurun gençlerin yeteneklerini sergilemesi ve köylerini tanıtmaları için önemli bir etkinlik olduğunu belirtiyor.

03.05.2024 19:11
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'Survivor' değil 'Köyvayvır'

Artvin merkeze bağlı Ormanlı köyünde oluşturulan spor parkuru çocukların yeni oyun sahası oldu

Parkur her yaştan vatandaşın ilgisini çekiyor

ARTVİN - Artvin merkeze bağlı Ormanlı köyünde çocukların tatillerde evde kalıp telefonla zaman geçirmemesi için oluşturulan ve adına 'Köyvayvır' ismi verilen 'Survivor' tarzı spor parkuru başta çocukların olmak üzere her yaştan vatandaşın ilgisini çekiyor.

Merkeze bağlı Ormanlı Köyünde Ayhan ve İbrahim Kırçiçek tarafından orman içerisinde trafiğe kapalı bir alanda spor parkuru kuruldu. Yaklaşık 100 metrelik alanda 12 engelden oluşan parkurda kendi aralarında yarışma yapan çocuklar engelleri bir bir geçerek birinci olmak için kıyasıya mücadele ediyor.

Parkuru geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatilinde çocuklar için yaptıklarını belirten İbrahim Kırçiçek "Sülalemiz çok kalabalık bizim. Köyde Ramazan Bayramı tatilinde bir araya gedik, oturduk, bayağı kalabalıktık. Baktık çocuklar telefona koşuyor, tablete koşuyor birbirleriyle telefon tablet yarışı yapıyor. 'Bu çocukları bu telefon ve tabletten kurtarmak için ne yapabiliriz?' diye düşündük. Sonra Survivor tarzı bir parkur oluşturmaya karar verdik. Buranın yolu kapalı doğa ile iç içe. Bu şekilde çocukların eğleneceğini düşündüğümüz için parkur yaptık. İlk önce parkurumuz 3 engelden oluşuyordu çocuklarımız yorulmasın diye baktık rağbet artınca bizde heveslenince 12 parkura çıkardık bunu. 12 parkurda yarışıpta finale gelmek çok güzel oluyor. Yorucu oluyor ama çok eğlenceli olduğu için çocuklarımız devamlı parkura gitmek istiyor ve burada yarışmak istiyor. Çok güzel oldu ve çok mutluyuz" dedi.

Cengiz Kırçiçek ise yaptığı açıklamada "Orman içinde farklı bir etkinlik yapmak için böyle bir şey düşündük. Genç kardeşlerimizin uğraşlarıyla parkurumuzu yaptık. Amacımız hem eğlenmek hem köyümüzü tanıtmak hem de ülke babında gençlerin neler yapabileceğini göstermek amacıyla böyle bir etkinlik yapmak istedik. Buraya çevre illerden, şehirlerden gençlerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Parkurda yarışan 9 yaşındaki Şeyma Kırçiçek ise boş zamanlarında akraba ve arkadaşları ile gelip parkurda yarıştıklarını ifade ederek "Parkuru görünce heyecanlandık birazda mutlu olduk. Arkadaşlarımda yarıştım genel olarak aslında biraz sürünme zor geliyor. Çok heyecanlı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 'Survivor' değil 'Köyvayvır': Artvin'de çocuklar için oluşturulan spor parkuru ilgi görüyor - Son Dakika

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