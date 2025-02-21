Taksim'de Kar Yağışı Etkili Oldu

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Taksim'de akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde de Taksim ve İstiklal Caddesi'nde tipi şeklinde etkisini gösterdi. Belirli aralıklarla yağan karda yerli ve yabancı turistler fotoğraf çektirdi.

İstanbul'da akşam saatlerine doğru yoğunlaşan kar yağışı Taksim'de şiddetini artırdı. Megakentin turistik mekanlarından olan Taksim ve İstiklal Caddesinde yerli ve yabancı turistler yoğun kar yağışı altında yürüdü. Şiddetini artıran kar yağışını nedeniyle bazı yerli ve yabancı turistlerin şemsiyelerle korunduğu görüldü.