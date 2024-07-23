Taksim'de Sıcak Havada Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı - Son Dakika
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Taksim'de Sıcak Havada Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı

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İstanbul'un önemli noktalarından olan Taksim'de sıcak hava nedeniyle yerli ve yabancı turistler zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından hava sıcaklığı 35 derecenin üzerine çıktı. Vatandaşlar güneşten korunmak için şemsiye ve gölgelik yerler aradı. Hayvanlar için ise süs havuzları serinleme noktası oldu.

23.07.2024 09:52
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(İSTANBUL - ÖZEL) Taksim'de vatandaşların sıcak ile imtihanı

Taksime gelen yerli ve yabancı turistler sıcak havada zor anlar yaşadı

İSTANBUL - Mega kent İstanbul'un önemli noktalarından olan Taksim, sıcak havaya rağmen doldu. Kavurucu sıcaktan dolayı yerli ve yabancı turistler gölgelik yer ararken, bazıları ise güneşten şemsiye yardımı ile korundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından mega kentte hava sıcaklığı 35 derecenin üzerine çıktı. Yerli ve yabancı turistler sıcak havaya rağmen Taksim'e akın etti. İstiklal Caddesi'nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yerli ve yabancı turistler kavurucu güneşten çeşitli yöntemler ile korundu. Kimisi şemsiye ile gezerken, kimisi ise buldukları gölgeliklere sığınarak serinledi. Hayvanlar için ise meydanda bulunan süs havuzları serinleme noktası oldu. Bir vatandaş köpeği ile çıkmış olduğu yürüyüşte, köpeğini süs havuzunda yürüterek serinlemesine yardımcı oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Taksim'de Sıcak Havada Vatandaşlar Zor Anlar Yaşadı - Son Dakika

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