Tarihi Sabunhane Alkollü Restorana Dönüştürüldü - Son Dakika
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Genel

Tarihi Sabunhane Alkollü Restorana Dönüştürüldü

CHP'li Edremit Belediyesi'nin İmamoğlu ailesine kiraladığı tarihi yapı, müze vaadiyle restorana dönüştürüldü. Vakıflar Genel Müdürlüğü, kullanım amacının ihlaline rağmen her ay 50 bin TL işgaliye ücreti alıyor.

18.04.2025 20:56  Güncelleme: 20:58
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Kültür varlıklarını restore oyunuyla işgal ettiler

"Müze yapacağız" diyerek tarihi sabunhaneyi Hasan İmamoğlu alkollü restorana çevirdi

Alkollü eğlenceler sebebiyle Vakıflar'ın sözleşmesini feshetmesine rağmen İmamoğlu şirketlerinin tarihi yapıdaki işgali 6 yıldır sürüyor

CHP'li Edremit Belediyesi çivi bile çakılması yasak olan tarihi binayı, tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun babasının şirketine aylık sadece 250 liralık kira ile peşkeş çekti

Restore oyunuyla 250 liraya CHP'li belediyeden kiralanan tarihi binadaki İmamoğlu şirketlerinin işgali 6 yıldır devam ederken her ay 50 bin TL işgaliye parası alan Vakıflar'ın olaya sessiz kalması dikkat çekiyor

BALIKESİR - CHP'li Edremit Belediyesi'nin, Vakıflar'dan tahsis ederek 250 liraya İmamoğlu ailesinin şirketlerine kiraya verdiği iddia edilen tarihi binadaki işgal sürüyor. Müze ya da sergi salonu olarak kullanılması için restore edilip lüks restorana çevrilen kültür varlığında yapılan alkollü eğlenceler sebebiyle sözleşme feshedilse de İmamoğlu şirketleri her ay 50 bin TL para ödeyip işgalini sürdürüyor.

İddiaya göre, 1950 yılında tayfa damı (zeytin işçilerinin sezonda konakladıkları bina) olarak yapılan ve uzun yıllar hizmet veren Kültür Varlığı olan tarihi taş bina Edremit Belediyesi tarafından müze ya da sergi salonu yapılması ve bu nispette restorasyon vaadiyle Vakıflar'dan tahsis edildi. CHP'li Belediye 2016 yılında tahsis ettiği tarihi binayı tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'un babası Hasan İmamoğlu'na ait şirkete 250 TL'ye kiraya verdi.

"Müze yapacağız" deyip alkollü restoran yaptılar

"Müze yapacağız" diyerek tahsis edilen tarihi yapıyı CHP'li belediyeden kiralayan İmamoğlu şirketi 1 milyon dolar harcayarak yapıyı özünden değiştirip lüks restoran haline getirdi. Müzede galeri olması planlanan alanlar alkollü müşteriler için loca oldu. 2019 yılında yapılan incelemeler sonucunda yapının amacına uygun olarak kullanılmadığı tespit edildi. Bunun üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Edremit Belediyesi ile olan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetti. Böylece tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait şirket Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün işgalcisi konumuna düştü. Vakıflar Genel Müdürlüğü işletmeci hakkında işlem başlatarak işgaliye bedeli almaya başladı. Son yapılan güncelleme ile binayı kullanan işletmeci aylık 50 bin TL işgaliye ücreti ödemeye başladı.

Her ay işgalci konumundaki şirketten 50 bin TL para alan Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün aslına uygun olarak kullanılmayan kültür varlığı tarihi binadaki işgalcileri şimdiye kadar tahliye etmemesi ise ayrı bir tartışma konusu haline geldi. Kamuoyunun yakından ilgilendiği o tarihi taş binanın son hali havadan ve karadan görüntüledi. Görüntülerde tarihi yapının lüks bir restoran olarak yeniden dizayn edildiği, tarihin çıkar elde etmek için nasıl yok edildiği bir kez daha gözler önüne serildi.

İşletme yetkilileri ise 4 taş duvar olarak devraldıkları tarihi binaya 1 milyon dolar masraf ettiklerini, içki ruhsatlarının iptal edildiğini, şu anda işletmenin alkolsüz bir restoran olduğunu, ayrıca vakıf malları için bölgede en fazla işgaliye ücreti ödeyen işletmenin kendileri olduğunu iddia etti.

Tarihi yapıdaki işgaliyenin tahliyesi için ise Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığının talimat vermesi gerekiyor. Talimat geldiği takdirde restorana dönüştürülen tarihi yapı jandarma ekipleri tarafından tahliye edilerek asıl haline dönüştürülecek.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Tarihi Sabunhane Alkollü Restorana Dönüştürüldü - Son Dakika

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