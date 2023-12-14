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Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde mezarlığa büyük saygısızlık - Son Dakika
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Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde mezarlığa büyük saygısızlık

Gümüşhane'nin tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde yaklaşık 150 yıllık olduğu ifade edilen Bektaşi Baba'nın mezarlığının üst tarafının hafriyat döküm alanına dönüştürülmesi tepki çekti. Mezarlığın etrafına dökülen hafriyat ve çöpler mahallelinin tepkisine neden oldu.

Tarihi Süleymaniye Mahallesi\'nde mezarlığa büyük saygısızlık
14.12.2023 - 23:28,
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- Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde mezarlığa büyük saygısızlık

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde yaklaşık 150 yıllık olduğu ifade edilen Bektaşi Baba'nın mezarlığının üst tarafının hafriyat döküm alanına dönüştürülmesi tepki çekti.

Kentin eski yerleşim yeri olan ve yüzyıllar boyunca Türk, Ermeni ve Rum'ların bir arada yaşaması nedeniyle 'Hoşgörü merkezi' olarak nitelendirilen tarihi Süleymaniye Mahallesi yolu üzerinde bulunan ve yöre sakinleri tarafından Cuma günleri ziyaret edilerek dua edilen Bektaşi Baba'nın mezarlığının etrafı hafriyat döküm alanına döndü.

Yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen ve yöre sakinleri tarafından saygı duyulan Bektaşi Baba'ya ait mezarlığın etrafına dökülen hafriyat ve çöpler mahallelinin tepkisine neden oldu.

Mezarlıklara saygı duyulması gerektiğinin altını çizen Süleymaniye Mahallesi muhtarı Orhan Eryılmaz, durumu kabul etmediğini belirterek pisliğin temizlenmesini istedi.

"Buradaki görüntü hiç hoş değil"

Görüntünün hoş olmadığını ve ziyaretçileri rahatsız ettiğini söyleyen Süleymaniye Mahallesi muhtarı Orhan Eryılmaz, "Büyüklerimizden edindiğimiz bilgilere göre bu mezarlık mübadele yıllarından önce de burada Bektaşi Baba adında birinin olduğu biliniyordu. Şu anda da devam ediyor fakat benim çocukluk yıllarımda daha yoğundu, insanlarımız Cuma günleri buraya gelerek bu mübarek burada yatıyor diye gelip dua okurlardı, eski zamanlardaki paralardan buraya bırakıp giderlerdi. Çocuklar da buraya gelerek o paraları toplarlardı. Bu mezarın 150 yıldan daha fazladır burada olduğunu söylüyorlar ve hala devam ediyor. İnancımız gereği saygı duyuyoruz. Ama buradaki görüntü kesinlikle hoş değil, mahallemizde yapılan tadilatlardan çıkan hafriyatların mahallemizde döküm alanı yok. Fakat tadilat yapanlar biz hafriyatı buraya alalım sonra düzelteceğiz dediler 4-5 kere bunu dile getirdim, hoş bir görüntü olmadığını söyledim. Bana düzeltileceği söylendi, bu sene yapacaklardı galiba yetiştiremediler. Buranın bu şekilde olmasını kimse tasvip etmez. Herkes kabul etse ben bu mahallenin muhtarı olarak bunu kabul etmem. Ben mahallemin temsilcisiyim ve burada böyle bir görüntü hoş değil. Gelen misafirlerimiz baktığı zaman her şey güzel ama burası hiç hoş değil diyor. Buranın bir an önce temizlenip yapılmış olan projenin kapsamı içerisinde düzenlenmesini talep ediyoruz" dedi.

(UA-RE-ÖS-Y)

Kaynak: İHA
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