Tatbikatta Çocuğun Feryadı Dikkat Çekti

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Bu feryatlar senaryo gereği bir tatbikattan

Küçük çocuğun 'annemi götürün' feryatları tatbikatın en dikkat çekici yönü oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi ekipleri tarafından gerçekleştirilen traktör kazası tatbikatı gerçeğini aratmadı. Tatbikatta en dikkat çekici kısım ise kısım ise senaryo gereği ailesi yaralanan küçük bir çocuğun 'Annemi götürün' diye feryat etmesi oldu.

Afyonkarahisar'da 3. Bölge Traktör Kazası Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği dağlık alanda kaza yaparak devrilen bir traktöre UMKE ekipleri müdahale etti. Isparta ve Burdur UMKE ekiplerinin de katıldığı tatbikatta devrilen traktörün altında kalan 7 yaralıya ekipler hızlı bir şekilde müdahale ederek ambulansla hastanelere aktarılmasını sağladı.

Tatbikatın bir bölümünde ise senaryo gereği aynı traktörde ailesi ile birlikte olan ve kazayı yara almadan atlatan bir çocuğun 'Annemi götürün' diye feryat etmesi ise tatbikatın içeriğinin ne denli titiz hazırlandığını gözler önüne serdi.

Tatbikatın ardından UMKE'den yapılan açıklamada ise "Eğitmen ve gözlemci ekiplerin desteğiyle tamamlanan bu tatbikat, UMKE'nin her şartta vatandaşlarımızın yanında olduğunu bir kez daha kanıtladı" denildi.