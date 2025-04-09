Tatvan'da Çamur Yağışı Araçları Kapladı

Tatvan'da araçlar çamurla kaplandı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan yağmur, toz taşınımının etkisiyle çamur yağışına dönüştü. İlçe genelinde birçok araç çamurla kaplandı.

Sabah ve akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur, toz taşınımının etkisiyle çamur yağışına dönüştü. Araçların üzeri çamurla kaplandı.

Yağışlardan etkilenen Mücahit Tarlan isimli vatandaş, "Birkaç gündür yağış var. Bu yağışlarla birlikte araçlarımız çamura bulandı" dedi.

Yetkililer, çamur yağışına neden olan toz taşınımının hafta sonuna kadar devam edebileceğini belirtti.