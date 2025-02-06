Tekirdağ'da Bir Vatandaş Sokağı Demir Bariyerlerle Kapattı - Son Dakika
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Genel

Tekirdağ'da Bir Vatandaş Sokağı Demir Bariyerlerle Kapattı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir vatandaş, arsası üzerinde bulunduğunu öne sürdüğü sokağın bir bölümünü demir bariyerlerle kapatarak tartışmalara yol açtı. Vatandaş, belediye tarafından yapılan ölçümlerin kendisi lehine olduğunu belirtti.

06.02.2025 17:18
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Ölçüm yapınca sokağın yarısı onun çıktı, demir bariyerle kapattı

Tekirdağ'da bir vatandaş, arsasından geçen sokağı kapattı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bir vatandaş, kendisine ait olduğunu iddia ettiği İhsaniye Sokağı'nın bir bölümünü demir bariyerlerle kapattı.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan İhsaniye Sokak'ta Ayhan Kılıç, kendi arsası üzerinde yer aldığını öne sürdüğü kısmı demir bariyerlerle kapattı. Kılıç, belediyeye başvurduğunu ve yapılan ölçümlerde söz konusu alanın kendisine ait olduğunun belirtildiğini ifade etti. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ayhan Kılıç, "Burayı kapatma sebebimiz burayı ölçtük ve belediyeye müracaat ettik. Bize, 'Sizin yeriniz, istediğinizi yapabilirsiniz' dediler. Biz de çevirdik, sonuç bu. Daha önce de evim burada bulunuyordu. 1960 yılından beri burası benim. Ancak yapı yanmış ve sonrasında yıkılmıştı. Osman Tabak döneminde buraya asfalt atıldı. Boş arazi gibi düşünüldü herhalde. Daha sonra biz çevrelemiştik ama ölçüm yaptıktan sonra orasının da bize ait olduğunu görünce tekrar çevirdik. Burayı belediyeye bırakmak gibi bir durum söz konusu değil. Ayrıca tarihi eser olduğu için belediyeye verseniz bile bir şey yapamazlar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Tekirdağ'da Bir Vatandaş Sokağı Demir Bariyerlerle Kapattı - Son Dakika

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