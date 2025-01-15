Tekirdağ'da Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor - Son Dakika
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Genel

Tekirdağ'da Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, kar yağışının etkilerini minimize etmek amacıyla kırsal mahallelerde kar küreme ve yol açma çalışmaları sürdürülüyor. Belediye Başkanı Volkan Nallar, ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

15.01.2025 23:50
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Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde karla mücadele

TEKİRDAĞ - Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal mahallelerde kar yağışının etkisiyle yolların kapanmaması için kar küreme ve yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, ilçenin yüksek kesimlerinde yer alan Kazandere, Ormanlı, Tatarlı, Dağyenice ve diğer kırsal mahallelerde kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Mahalle sakinlerinin güvenliği ve ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması amacıyla kar küreme ve yol açma araçları sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı. Başkan Nallar, mahalle sakinlerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerin sahada seferber olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Tekirdağ'da Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Karla Mücadele Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor - Son Dakika
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